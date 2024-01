Surprise : SSR Performance mise sur Porsche

Depuis ses débuts en 2019, SSR Performance s'est imposée comme l'une des équipes les plus performantes du sport GT3. Malgré la courte histoire de l'équipe, le palmarès est déjà très long et comprend des succès dans certaines des séries de courses les plus difficiles : Titre ADAC GT Masters 2020, vice-champion ADAC GT Masters 2021 et DTM 2023, victoires en course en 2022 et 2023 en DTM...

L'écurie de Munich se lance à présent dans les GT Winter Series. L'équipe prend le départ avec une Porsche 911 GT3 R de la génération 991.2, avec laquelle elle a participé avec succès aux séries de courses GT3 les plus difficiles d'Allemagne entre 2020 et 2022. L'écurie reste donc fidèle à Porsche, bien que SSR Performance mise depuis 2023 sur Lamborghini en DTM.

C'est le propriétaire de l'équipe, Stefan Schlund, qui prendra le volant de la Porsche à Portimão. Schlund a déjà pu acquérir de l'expérience au volant de la voiture GT3 de la maison Porsche lors de journées de piste. Le circuit de la côte de l'Algarve est en outre particulier dans l'histoire de l'équipe SSR Performance, puisque c'est sur ce circuit qu'a débuté fin avril 2022 la première saison complète de DTM de l'équipe bavaroise.

Les fans de Lamborghini peuvent toutefois respirer tranquillement, car l'équipe bavaroise continuera à miser sur la marque au taureau en DTM. Nicki Thiim et Mirko Bortolotti ont déjà été confirmés en décembre comme pilotes pour la saison 2024.