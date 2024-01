Surpresa: SSR Performance opta por Porsche

Esta notícia vai causar algumas expressões de surpresa: a SSR Performance está a começar com a Porsche! Não no DTM, mas na GT Winter Series. O proprietário da equipa, Stefan Schlund, vai conduzir o carro.

Desde a sua estreia em 2019, a SSR Performance estabeleceu-se como uma das equipas de maior sucesso nas corridas de GT3. Apesar da curta história da equipa, a lista de sucessos já é muito longa e inclui vitórias em algumas das séries de corridas mais difíceis: Título do ADAC GT Masters em 2020, vice-campeão do ADAC GT Masters 2021 e do DTM 2023, vitórias em corridas em 2022 e 2023 no DTM...

Agora, a equipa de corridas de Munique está a entrar na GT Winter Series. A equipa vai entrar com um Porsche 911 GT3 R da geração 991.2, com o qual a equipa competiu com sucesso na série de corridas GT3 mais difícil da Alemanha entre 2020 e 2022. A equipa de corrida permanece assim fiel à Porsche, embora a SSR Performance tenha contado com a Lamborghini no DTM desde 2023.

O proprietário da equipa, Stefan Schlund, estará ao volante do Porsche em Portimão. Schlund já ganhou experiência com o carro GT3 da Porsche em trackdays. A pista de corrida na costa algarvia é também uma pista especial na história da equipa SSR Performance, uma vez que a primeira época completa do DTM da equipa bávara começou no circuito no final de abril de 2022.

Os fãs da Lamborghini podem, no entanto, respirar aliviados, uma vez que a equipa bávara continuará a contar com a marca do touro no DTM. Nicki Thiim e Mirko Bortolotti foram confirmados como pilotos para a época de 2024 em dezembro.