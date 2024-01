El DTM se presenta en el Salón Internacional del Automóvil

Gran entusiasmo entre los aficionados al DTM en Inglaterra: el pasado fin de semana, el DTM se presentó durante cuatro días en el Autosport International Show de Birmingham. El Audi R8 LMS Evo2 GT3 de Abt Sportsline en el nuevo diseño de Red Bull, con el que Kelvin van der Linde y Ricardo Feller competirán en el DTM de 2024, fue un punto de atracción muy fotografiado en la mayor feria de automovilismo de Europa.

El director de automovilismo de ADAC, Thomas Voss, ofreció a los aficionados británicos un adelanto de la temporada 2024 que comenzará en abril en el Motorsport Arena Oschersleben, mientras que el piloto de Ferrari de Emil Frey Racing del año pasado y reciente ganador de una carrera del DTM, Jack Aitken, habló sobre su primera temporada en el DTM en una entrevista con el ex piloto de carreras del BTCC Paul O'Neill en el escenario principal del Motorsport Show. "Veía el DTM por televisión cuando era niño, fue genial formar parte de la serie yo mismo este año", dijo Aitken.

No fueron sólo los aficionados del DTM los que inspiraron al británico, que puede recordar su paso por la Fórmula 1 con Williams, sino también los circuitos. "Conocí muchos circuitos nuevos en el DTM y también el año anterior en el ADAC GT Masters. Algunos de ellos quizá no sean tan familiares para los aficionados de Inglaterra y tengo que decir que todavía me cuesta un poco pronunciar correctamente Oschersleben o Sachsenring, pero los circuitos son geniales". Aitken espera competir también en el DTM en 2024. "Todavía no hay nada firmado, pero espero de verdad que salga bien".