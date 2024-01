Le DTM se présente à l'Autosport International Show

Le week-end dernier, l'Autosport International Show de Birmingham a été le plus grand salon du sport automobile en Europe. Le DTM était également très présent sur le salon britannique.

Les fans de DTM en Angleterre sont très enthousiastes : le week-end dernier, le DTM s'est présenté pendant quatre jours à l'Autosport International Show de Birmingham. L'Audi R8 LMS Evo2 GT3 d'Abt Sportsline, au nouveau design Red Bull, a été l'objet de nombreuses photos sur le plus grand salon européen du sport automobile. Kelvin van der Linde et Ricardo Feller prendront le départ du DTM 2024 avec cette voiture.

Thomas Voss, directeur de l'ADAC Motorsport, a donné aux fans anglais un aperçu de la saison 2024 qui débutera en avril à la Motorsport Arena d'Oschersleben, tandis que Jack Aitken, pilote de la Ferrari Emil-Frey-Racing de l'année dernière et récent vainqueur d'une course DTM, a parlé de sa première saison en DTM lors d'une interview avec l'ancien pilote de course BTCC Paul O'Neill sur la Main Stage du Motorsport Show. "J'ai suivi le DTM à la télévision quand j'étais enfant, c'était génial de faire partie de la série cette année", a déclaré Aitken.

Le Britannique, qui a déjà participé à des courses de Formule 1 avec Williams, n'est pas seulement enthousiasmé par les fans de DTM, mais aussi par les circuits. "J'ai découvert de nombreux nouveaux circuits en DTM et déjà l'année précédente en ADAC GT Masters. Certains d'entre eux ne sont peut-être pas très familiers aux fans en Angleterre et je dois dire que j'ai encore un peu de mal à prononcer correctement Oschersleben ou Sachsenring, mais les circuits sont super". Aitken espère également pouvoir participer au DTM en 2024. "Rien n'est encore signé, mais j'espère vraiment que ça va marcher".