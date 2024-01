Il DTM si presenta al Salone Internazionale Autosport

Grande entusiasmo tra i fan del DTM in Inghilterra: lo scorso fine settimana, il DTM si è presentato per quattro giorni all'Autosport International Show di Birmingham. L'Audi R8 LMS Evo2 GT3 di Abt Sportsline nel nuovo design Red Bull, con cui Kelvin van der Linde e Ricardo Feller gareggeranno nel DTM 2024, è stata un'attrazione molto fotografata alla più grande fiera europea del motorsport.

Il responsabile ADAC per il Motorsport Thomas Voss ha offerto ai fan britannici un'anteprima della stagione 2024 che inizierà ad aprile alla Motorsport Arena di Oschersleben, mentre il pilota della Ferrari dell'Emil Frey Racing dello scorso anno e recente vincitore di una gara del DTM Jack Aitken ha parlato della sua prima stagione nel DTM in un'intervista con l'ex pilota del BTCC Paul O'Neill sul palco principale del Motorsport Show. "Ho guardato il DTM in TV da bambino e quest'anno è stato fantastico partecipare alla serie", ha detto Aitken.

Non sono stati solo i fan del DTM a ispirare il britannico, che può vantare un periodo di Formula 1 con la Williams, ma anche i circuiti. "Ho conosciuto molti nuovi circuiti nel DTM e anche l'anno precedente nell'ADAC GT Masters. Alcuni di essi potrebbero non essere così familiari agli appassionati in Inghilterra e devo dire che ho ancora qualche problema a pronunciare correttamente Oschersleben o Sachsenring, ma le piste sono fantastiche". Aitken spera di poter gareggiare nel DTM anche nel 2024. "Non è stato ancora firmato nulla, ma spero davvero che vada in porto".