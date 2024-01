DTM apresenta-se no Autosport International Show

Grande entusiasmo entre os fãs do DTM em Inglaterra: No passado fim de semana, o DTM apresentou-se durante quatro dias no Autosport International Show em Birmingham. O Audi R8 LMS Evo2 GT3 da Abt Sportsline, com o novo design da Red Bull, com o qual Kelvin van der Linde e Ricardo Feller vão competir no DTM de 2024, foi um dos mais fotografados na maior feira de desporto automóvel da Europa.

Thomas Voss, Diretor de Desportos Motorizados da ADAC, deu aos fãs britânicos uma antevisão da época de 2024, que começa em abril, na Arena de Desportos Motorizados de Oschersleben, enquanto Jack Aitken, piloto da Emil Frey Racing Ferrari no ano passado e recente vencedor de uma corrida do DTM, falou sobre a sua primeira época no DTM numa entrevista com Paul O'Neill, antigo piloto do BTCC, no Palco Principal do Motorsport Show. "Vi o DTM na TV quando era miúdo e foi ótimo participar na série este ano", disse Aitken.

Não foram apenas os fãs do DTM que inspiraram o britânico, que pode recordar uma passagem pela Fórmula 1 com a Williams, mas também as pistas. "Fiquei a conhecer muitas pistas novas no DTM e também no ano anterior no ADAC GT Masters. Algumas delas podem não ser tão familiares para os fãs em Inglaterra e tenho de dizer que ainda tenho alguma dificuldade em pronunciar corretamente Oschersleben ou Sachsenring, mas as pistas são óptimas." Aitken espera competir no DTM também em 2024. "Ainda não foi assinado nada, mas espero que resulte."