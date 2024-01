L'équipe Haupt Racing espère conserver ses pilotes

L'équipe Haupt Racing espère que Luca Stolz et Arjun Maini continueront à participer au DTM pour l'équipe cette année. De plus, au moins deux voitures seront engagées dans l'ADAC GT Masters et deux voitures dans le GT World Challenge Europe.

L'équipe Haupt Racing a récemment confirmé que l'écurie de Drees participerait cette année encore au DTM avec deux Mercedes-AMG GT3. L'écurie d'Hubert Haupt participe à la série de courses depuis 2021, date à laquelle elle est passée des véhicules de classe 1 au règlement GT3. Maximilian Götz a été directement sacré champion du DTM en 2021 au volant d'une HRT Mercedes-AMG GT3.

Depuis 2022, la liste des pilotes de l'écurie de l'Eifel est constante. L'as AMG Luca Stolz et l'Indien Arjun Maini prennent le départ dans les voitures de l'équipe. Le chef d'équipe Uli Fritz espère que les deux pilotes prendront à nouveau le départ cette année pour l'écurie Mercedes couronnée de succès.

"En particulier en ce qui concerne Luca ou un autre candidat éventuel, cela dépend de la décision finale d'AMG", explique Ulrich Fritz à Motorsport-Total. "Je peux dire ouvertement que c'est mon souhait. J'espère aussi que c'est possible, mais je ne peux pas le confirmer".

Stolz, 28 ans, a remporté une course pour HRT en 2022 et une autre en 2023. Il a terminé la saison 2023 à la sixième place du classement général en tant que meilleur pilote AMG. Stolz, qui est considéré comme l'un des pilotes Mercedes les plus rapides au monde, a également participé à d'autres séries de courses pour l'écurie, comme le GT World Challenge Europe, l'Asian Le Mans Series et des courses d'endurance sur la Nordschleife.

Arjun Maini, qui a terminé la saison 2023 à la 20e place du classement général avec une septième place au Sachsenring comme meilleur résultat de course, a également une collaboration marquée avec l'écurie principale. Ainsi, Maini a également participé à la GT World Challenge Europe, à l'ADAC GT Masters, à l'Asian Le Mans Series et à des courses sur la Nordschleife pour l'équipe basée à un jet de pierre de la Döttinger Höhe de la Nordschleife.

"Arjun a également montré une belle tendance à la hausse", ajoute Fritz. "Je suis sûr que nous allons continuer à travailler avec lui. Je ne peux malheureusement pas encore confirmer si ce sera le cas en DTM ou non".

Parallèlement au DTM, l'équipe Haupt Racing suivra à nouveau un programme DTM très diversifié. L'équipe engagera au moins deux Mercedes dans l'ADAC GT Masters. Finn Wiebelhaus et Kwanda Mokoena y sont déjà désignés comme pilotes.

La présence en GT World Challenge Europe, dans lequel HRT a pris le départ chaque année après la création de l'équipe, se poursuit également. L'équipe prévoit d'engager deux voitures aussi bien dans l'Endurance Cup que dans la Sprint Cup de la série de courses SRO de haut niveau, considérée comme le meilleur et le plus important championnat GT au monde en termes de qualité et de quantité. Jordan Love y a remporté le titre de la Silver Cup de la Sprint Cup en 2023 au volant d'une HRT Mercedes.

Le programme sera complété par des courses d'endurance sur la boucle nord du Nürburgring.