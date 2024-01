L'Haupt Racing Team si augura che i piloti rimangano

Haupt Racing Team ha recentemente confermato che la squadra corse di Drees parteciperà anche quest'anno al DTM con due Mercedes-AMG GT3. La squadra di Hubert Haupt partecipa alla serie dal 2021, quando la serie è passata dalle auto di Classe 1 alle norme GT3. Maximilian Götz è diventato campione DTM direttamente nel 2021 con una Mercedes-AMG GT3 HRT.

Dal 2022, la formazione dei piloti della scuderia della regione dell'Eifel è rimasta costante. L'asso dell'AMG Luca Stolz e il pilota indiano Arjun Maini gareggeranno con le auto del team. Il boss del team Uli Fritz spera che i due piloti gareggino anche quest'anno per la fortunata scuderia Mercedes.

"Soprattutto per quanto riguarda Luca o un eventuale altro candidato, dipende dalla decisione finale di AMG", ha spiegato Ulrich Fritz a Motorsport-Total. "Posso dire apertamente che è un mio desiderio. Spero anche che sia possibile, ma non posso confermarlo".

Il 28enne Stolz ha vinto una gara ciascuno per la HRT nel 2022 e nel 2023. Ha concluso la stagione 2023 come miglior pilota AMG al sesto posto nella classifica generale. Stolz, che è considerato uno dei piloti Mercedes più veloci al mondo, ha gareggiato per la scuderia anche in altre serie come il GT World Challenge Europe, l'Asian Le Mans Series e nelle gare di durata sulla Nordschleife.

Anche Arjun Maini, che ha concluso la stagione 2023 al 20° posto nella classifica generale con il settimo posto al Sachsenring come miglior risultato in gara, ha una forte collaborazione con la squadra corse principale. Maini ha gareggiato anche nel GT World Challenge Europe, nell'ADAC GT Masters, nell'Asian Le Mans Series e sulla Nordschleife per il team, che ha sede a pochi passi dalla Döttinger Höhe del Nürburgring-Nordschleife.

"Anche Arjun ha mostrato una grande tendenza alla crescita", aggiunge Fritz. "Sono sicuro che continueremo a lavorare con lui. Purtroppo, non posso ancora confermare se sarà così anche nel DTM".

Oltre al DTM, l'Haupt Racing Team completerà ancora una volta un programma DTM ad ampio raggio. Il team schiererà almeno due Mercedes nell'ADAC GT Masters. Finn Wiebelhaus e Kwanda Mokoena sono già stati confermati come piloti.

L'HRT continuerà anche a partecipare al GT World Challenge Europe, in cui ha gareggiato ogni anno dalla sua fondazione. Il team intende schierare due vetture sia nella Endurance Cup che nella Sprint Cup della serie di gare SRO di alto livello, considerata il migliore e più importante campionato GT al mondo in termini di qualità e quantità. Jordan Love ha vinto il titolo Sprint Cup Silver Cup con una Mercedes HRT nel 2023.

Il programma è completato da gare di durata sulla Nürburgring-Nordschleife.