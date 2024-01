A Haupt Racing Team espera que os pilotos fiquem

A Haupt Racing Team espera que Luca Stolz e Arjun Maini também compitam pela equipa no DTM este ano. A equipa também irá inscrever pelo menos dois carros no ADAC GT Masters e dois carros no GT World Challenge Europe.

A Haupt Racing Team confirmou recentemente que a equipa de Drees vai voltar a competir no DTM este ano com dois Mercedes-AMG GT3. A equipa de corrida de Hubert Haupt tem competido na série desde 2021, quando a série mudou de carros da Classe 1 para os regulamentos GT3. Maximilian Götz tornou-se campeão do DTM diretamente em 2021 num Mercedes-AMG GT3 da HRT.

Desde 2022, o alinhamento de pilotos da equipa de corridas da região de Eifel tem-se mantido constante. O ás da AMG Luca Stolz e o piloto indiano Arjun Maini vão competir nos carros da equipa. O patrão da equipa, Uli Fritz, espera que os dois pilotos também venham a competir este ano pela bem sucedida equipa de corridas da Mercedes.

"Especialmente no que diz respeito ao Luca ou a um possível outro candidato, isso depende da decisão final da AMG", explicou Ulrich Fritz ao Motorsport-Total. "Posso dizer abertamente que é o meu desejo. Também espero que seja possível, mas não o posso confirmar".

Stolz, de 28 anos, venceu uma corrida cada para a HRT em 2022 e 2023. Ele terminou a temporada de 2023 como o melhor piloto da AMG em sexto lugar na classificação geral. Stolz, que é considerado um dos pilotos Mercedes mais rápidos do mundo, também competiu pela equipa de corrida noutras séries de corrida, como o GT World Challenge Europe, o Asian Le Mans Series e em corridas de resistência no Nordschleife.

Arjun Maini, que terminou a temporada de 2023 em 20º lugar na classificação geral, com o sétimo lugar em Sachsenring como o seu melhor resultado em corrida, também tem uma forte colaboração com a equipa de corrida principal. Maini também competiu no GT World Challenge Europe, no ADAC GT Masters, no Asian Le Mans Series e no Nordschleife pela equipa, que está sediada a dois passos do Döttinger Höhe do Nürburgring-Nordschleife.

"O Arjun também tem mostrado uma grande tendência ascendente", acrescenta Fritz. "Estou certo de que vamos continuar a trabalhar com ele. Infelizmente, ainda não posso confirmar se será esse o caso no DTM ou não."

Para além do DTM, a Haupt Racing Team irá, mais uma vez, completar um vasto programa DTM. A equipa irá colocar pelo menos dois Mercedes no ADAC GT Masters. Finn Wiebelhaus e Kwanda Mokoena já foram confirmados como pilotos.

A HRT também vai continuar a sua presença no GT World Challenge Europe, no qual tem competido todos os anos desde que a equipa foi fundada. A equipa planeia ter dois carros na Endurance Cup e na Sprint Cup da série de corridas SRO de alto calibre, que é considerada como o melhor e mais importante campeonato de GT do mundo, em termos de qualidade e quantidade. Jordan Love ganhou o título da Sprint Cup Silver Cup num Mercedes da HRT em 2023.

O programa é completado por corridas de resistência em Nürburgring-Nordschleife.