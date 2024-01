"Du Charly": En el quinto aniversario de la muerte de Lamb

Razón suficiente para recordar a este hombre extraordinario con unas cuantas líneas respetuosas.

"TÚ, CHARLY" - así es como Dieter Stappert, antiguo director de carreras de BMW y antes de eso uno de los mejores escritores de automovilismo en lengua alemana, encabezó una vez un magnífico artículo sobre Karl Lamm.

Y cualquiera que conociera a Charly Lamm, el virtuoso director de la increíble Orquesta Schnitzer Motorsport de Freilassing, en la Alta Baviera, y le viera en acción, sabe que "Du Charly", a veces con un sonoro signo de interrogación, a veces con un sonoro signo de exclamación, describe todo lo que caracterizaba a esta persona tan especial: lo sabía todo, lo gestionaba todo, siempre estaba ahí, tenía una solución para todo... ¡y nada funcionaba sin él! Hoy se cumple el quinto aniversario de su muerte.

Bajo la dirección de Charly (nacido en 1955), en cooperación con su hermanastro Herbert, su hermano gemelo Dieter y un equipo perfectamente coordinado, su Equipo Schnitzer ganó todo lo que había que ganar en las carreras de turismos y deportivos en todo el mundo. Las batallas por el Campeonato Europeo de Turismos y el Campeonato del Mundo son historia del automovilismo desde hace mucho tiempo, y los coches de Schnitzer, los gordos coupés y los gallardos M3, siempre estaban justo en medio o en primera línea: Charly llevaba mucho tiempo en su elemento, la larga distancia. 24 horas en Nürburgring o en Spa, ajetreo, confusión sin límites en los boxes y, sin embargo, siempre un proceso controlado - si el dicho "rock in the surf" siempre se aplicaba a una persona, en estas situaciones era Charly.

Uno de los muchos ejemplos elocuentes de la visión de conjunto infalible con la que Charly cambió el destino de la carrera a favor de su protegido una y otra vez ocurrió en la carrera predecisiva del DTM en Valencia en 2012. Momento de miedo: En la quinta vuelta, se impuso una penalización de drive-through al aspirante al título Bruno Spengler: ¡Salida temprana! El franco-canadiense no quiere saber nada al respecto. "No me he adelantado", intenta explicar por radio a su ingeniero de carrera.

Cuando éste le pide repetidamente que entre en boxes, el combativo piloto se muestra reacio. "No voy a parar", clama molesto por la radio. En boxes, sin embargo, saben muy bien que si nuestro hombre se resiste, estamos fuera de carrera.

Sólo cuando el propio Charly Lamm se pone al habla por radio y afirma con una voz que no admite objeciones: "TIENES QUE ENTRAR", Spengler entra rápidamente en el pit lane. El lema "conduce primero, discute después" también le había convencido a él. Esa fue su suerte. Porque después de cumplir su sanción, las cosas evolucionaron claramente a su favor. De una posición aparentemente desesperada al principio, sumó puntos cruciales para el campeonato que le aseguraron el título por un estrechísimo margen tres semanas más tarde. Sin la intervención de Charly, todo se habría perdido.

El respeto que hizo posible superar las exigencias más difíciles -como en este caso- se debió a algunas de las cualidades esenciales de Charly. En primer lugar, era un filántropo declarado, alguien que mostraba respeto a todas las personas con las que se encontraba. Irradiaba un calor humano con el que cautivaba a todo el mundo -y se ganaba así su respeto-, ya fuera amigo o competidor. Además, tanto interna como externamente, había adquirido sencillamente el aura de la "perspicacia absoluta".

Y por último, su atención al detalle. Un ejemplo: Sabiendo que las paradas en boxes son un factor decisivo en la lucha por valiosas décimas de segundo, Charly se tomó una vez el tiempo de estudiar a fondo las llaves de impacto, a pesar de las agitadas fases finales de un campeonato. Qué podemos decir: en la competición oficial por el cambio de neumáticos más rápido, los hombres de Charly eran siempre los más rápidos.

No es de extrañar, pues, que el equipo de boxes de Charly, con una coreografía realmente virtuosa, fuera siempre una garantía de éxito en las carreras de resistencia. El equipo de Freilassingen ha ganado prácticamente todas las carreras de 24 horas de renombre internacional, incluyendo las clásicas de resistencia en Spa y en Nürburgring cinco veces cada una entre 1985 y 2010.

Un capítulo completamente nuevo en las actividades de Schnitzer en este segmento de carreras siguió con la entrada del coche deportivo McLaren F1 GTR en el actualmente muy emocionante deporte de GT y coches deportivos. La victoria en las 24 Horas de Le Mans en 1999 en uno de los campos mejor dotados de la historia de Le Mans proporcionó a BMW y Schnitzer uno de sus mayores momentos de éxito: Los chicos de Schnitzer pusieron toda su experiencia en resistencia y su voluntad de rendir al más alto nivel para triunfar al final, cuando el BMW V12 LMR cruzó la línea de meta bajo la dirección de Winkelhock, Martini y Dalmas. Bajo la dirección de Charly Lamm y Herbert Schnitzer, el equipo había alcanzado así la cima de su exitosa participación en todas las carreras de resistencia más importantes del mundo.

Por mucho que la comunidad del automovilismo se sorprendiera por el repentino anuncio de que Charly Lamm dejaría su puesto al frente del equipo Schnitzer, hubo una alegría unánime entre todos los competidores sin excepción por la última victoria de sus 40 años de carrera: en la final de la Copa del Mundo de GT3 en Macao en noviembre de 2018, el piloto de Schnitzer Augusto Farfus subió al escalón más alto del podio.

Realmente un digno final para el fino Karl Lamm, pero a pesar de todo el triunfo, había lágrimas de emoción en los ojos de todos. La noticia de que Charly ya no estaba vivo -apenas unas semanas después- fue aún más impactante. De repente, ya no quedaba nadie a quien pedir ayuda o consejo: "¿Tú, Charly?".