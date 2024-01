"Du Charly" : pour le cinquième anniversaire de la mort de Lamm

Il y a cinq ans aujourd'hui disparaissait "Charly" Lamm, le chef d'orchestre de longue date de l'équipe BMW-Schnitzer qui, sous son égide et celle de ses frères, a gagné tout ce qu'il y avait à gagner dans le monde des voitures de tourisme, GT et de sport.

Une raison suffisante pour se souvenir de cet homme exceptionnel en lui consacrant quelques lignes respectueuses.

"TOI, CHARLY" - c'est ainsi que Dieter Stappert, ancien directeur de course BMW et avant cela l'un des meilleurs écrivains de sport automobile de langue allemande, a un jour titré un article grandiose sur Karl Lamm.

Et tous ceux qui ont connu et vu à l'œuvre Charly Lamm, le chef d'orchestre virtuose de l'incroyable orchestre Schnitzer Motorsport de Freilassing, en Haute-Bavière, savent que "Du Charly", tantôt avec un point d'interrogation bruyant, tantôt avec un point d'exclamation, décrit tout ce qui caractérisait cet homme très particulier : il savait tout, il réglait tout, il était toujours là, il avait une solution pour tout - et sans lui, rien n'allait ! Aujourd'hui, c'est le cinquième anniversaire de sa mort.

Sous la houlette de Charly (né en 1955), en collaboration avec son demi-frère Herbert, son frère jumeau Dieter et une équipe parfaitement rodée, son équipe Schnitzer a gagné tout ce qu'il y avait à gagner dans le monde du sport automobile de tourisme et de sport. Les batailles autour du championnat d'Europe et du championnat du monde des voitures de tourisme font depuis longtemps partie de l'histoire du sport automobile, et les voitures Schnitzer, les gros coupés et les fringantes M3 se trouvaient toujours au milieu ou très loin devant - Charly était alors depuis longtemps dans son élément, l'endurance. Les 24 heures du Nürburgring ou de Spa, l'agitation, la confusion sans limite dans le box et pourtant toujours un déroulement contrôlé - si le mot "roc" s'appliquait toujours à une personne, c'était Charly dans ces situations.

L'un des nombreux exemples significatifs de la vue d'ensemble incorruptible avec laquelle Charly a fait basculer le destin de la course en faveur de son protégé à plusieurs reprises s'est produit lors de la course décisive du DTM 2012 à Valence. Seconde de frayeur : Au cinquième tour, une pénalité de passage est infligée au prétendant au titre Bruno Spengler : Départ anticipé ! Le Franco-Canadien ne veut rien savoir. "Je n'ai pas bougé trop tôt", tente-t-il de faire comprendre à son ingénieur de course par radio.

Lorsque celui-ci lui demande à plusieurs reprises de passer par les stands, le pilote combatif résiste. "Je ne m'arrête pas", crie-t-il à la radio, excédé. Dans le box, on sait très bien que si notre homme résiste, nous sommes hors course.

Ce n'est que lorsque Charly Lamm en personne intervient à la radio et déclare d'une voix qui ne supporte pas la contradiction : "YOU MUST COME IN" - que Spengler s'engouffre dans la voie des stands. La devise 'conduire d'abord, discuter ensuite' l'avait entre-temps convaincu lui aussi. C'est une chance pour lui. Car après avoir purgé sa peine, les choses ont clairement évolué en sa faveur. D'une position qui semblait d'abord désespérée, il obtient des points décisifs au championnat, qui lui assurent le titre trois semaines plus tard, de justesse. Sans l'intervention de Charly, tout aurait été perdu.

Le respect qui a rendu possible la réalisation des exigences les plus difficiles - comme dans ce cas - était dû à quelques-unes des qualités essentielles de Charly. D'une part, il était un véritable philanthrope, un homme qui respectait tout le monde. Il dégageait une chaleur humaine qui captivait tout le monde - et gagnait ainsi leur respect - qu'il s'agisse d'amis ou de concurrents. Ensuite, il avait tout simplement acquis, en interne comme en externe, l'aura de "l'homme qui voit tout".

Et enfin, son amour du détail. Un exemple : Sachant que les arrêts au stand sont un facteur décisif dans la lutte pour les précieux dixièmes de seconde, Charly a un jour pris le temps de s'intéresser de près aux clés à chocs, malgré l'agitation de la phase finale d'un championnat. Que dire : lors du concours officiel du changement de pneus le plus rapide, les hommes de Charly ont toujours été les plus rapides.

Il n'est donc pas étonnant que l'équipe des stands, chorégraphiée avec virtuosité par Charly, ait toujours été garante de succès dans les courses d'endurance. L'équipe de Freilassing a remporté pratiquement toutes les courses de 24 heures de renommée internationale, et rien que les classiques d'endurance de Spa et du Nürburgring ont été remportées cinq fois chacune entre 1985 et 2010.

Un tout nouveau chapitre des activités de Schnitzer dans ce domaine de la course automobile a suivi avec l'engagement de la voiture de sport McLaren F1 GTR dans le sport GT et voitures de sport justement très excitant. En remportant les 24 heures du Mans 1999 dans l'une des courses les mieux dotées de l'histoire du Mans, BMW et Schnitzer se sont offerts l'un des plus grands moments de réussite : Les gars de Schnitzer ont mis dans la balance tout leur savoir-faire en matière d'endurance et leur volonté de se surpasser pour finalement triompher lors du passage de la ligne d'arrivée de la BMW V12 LMR sous les yeux de Winkelhock, Martini et Dalmas. Sous la direction de Charly Lamm et Herbert Schnitzer, l'équipe avait ainsi atteint l'apogée de sa participation réussie à toutes les courses d'endurance les plus importantes du monde.

Si la communauté du sport automobile a été surprise par l'annonce soudaine de l'abandon par Charly Lamm de sa position à la tête de l'équipe Schnitzer, la joie de tous les concurrents, sans exception, a été unanime pour la dernière victoire de sa carrière de plus de 40 ans : lors de la finale de la Coupe du monde GT3 à Macao en novembre 2018, le pilote Schnitzer Augusto Farfus est monté sur la plus haute marche du podium.

C'était vraiment une fin digne pour Karl Lamm, mais malgré l'ivresse de la victoire, tous avaient les larmes aux yeux. L'annonce de la mort de Charly, quelques semaines plus tard, a été d'autant plus douloureuse. Soudain, il n'y avait plus personne à qui demander de l'aide ou des conseils : "Toi, Charly ?".