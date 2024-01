"Du Charly": nel quinto anniversario della morte di Lamb

Un motivo sufficiente per ricordare quest'uomo straordinario con qualche riga di rispetto.

"TU, CHARLY": così Dieter Stappert, ex direttore di gara BMW e prima ancora uno dei migliori scrittori di motorsport in lingua tedesca, ha intitolato un magnifico articolo su Karl Lamm.

E chi ha conosciuto Charly Lamm, il virtuoso direttore dell'incredibile Schnitzer Motorsport Orchestra di Freilassing, in Alta Baviera, e lo ha visto in azione, sa che "Du Charly", a volte con un forte punto interrogativo, a volte con un forte punto esclamativo, descrive tutto ciò che caratterizzava questa persona molto speciale: sapeva tutto, gestiva tutto, era sempre presente, aveva una soluzione per tutto - e niente funzionava senza di lui! Oggi ricorre il quinto anniversario della sua morte.

Sotto la guida di Charly (nato nel 1955), in collaborazione con il fratellastro Herbert, il fratello gemello Dieter e un team perfettamente coordinato, il suo Team Schnitzer ha vinto tutto ciò che c'era da vincere nelle gare di auto da turismo e sportive in tutto il mondo. Le battaglie per il Campionato Europeo Turismo e per il Campionato del Mondo sono state a lungo la storia dell'automobilismo e le auto Schnitzer, le grasse coupé e le audaci M3, sono sempre state al centro o in prima linea: Charly era da tempo nel suo elemento, la lunga distanza. 24 ore al Nürburgring o a Spa, frenetiche, con una confusione sconfinata nei box eppure sempre controllate: se il detto "rock in the surf" si applicava sempre a una persona, in queste situazioni era Charly.

Uno dei tanti esempi eloquenti dell'infallibile visione d'insieme con cui Charly ha più volte ribaltato le sorti della gara a favore del suo protetto si è verificato nella gara pre-decisiva del DTM a Valencia nel 2012. Un momento spaventoso: Al quinto giro, viene inflitta una penalità di drive-through al contendente al titolo Bruno Spengler: Partenza anticipata! Il franco-canadese non ne vuole sapere. "Non mi sono mosso troppo presto", cerca di spiegare via radio al suo ingegnere di gara.

Quando quest'ultimo gli chiede ripetutamente di partire dalla corsia dei box, il combattivo pilota è riluttante. "Non mi fermo", chiede a gran voce via radio. Ai box, tuttavia, sanno bene che se il nostro uomo fa resistenza, siamo fuori dalla gara.

Solo quando Charly Lamm in persona si mette alla radio e dichiara con voce che non tollera contraddizioni: "DEVI ENTRARE", Spengler entra rapidamente nella corsia dei box. Il motto "prima guidare, poi discutere" aveva conquistato anche lui. Questa è stata la sua fortuna. Perché dopo aver scontato la penalità, la situazione si è chiaramente evoluta a suo favore. Da una posizione apparentemente disperata all'inizio, ha ottenuto punti cruciali per il campionato che gli hanno assicurato il titolo con un margine sottilissimo tre settimane dopo. Senza l'intervento di Charly, tutto sarebbe andato perduto.

Il rispetto che ha permesso di superare le richieste più difficili, come in questo caso, è dovuto ad alcune qualità essenziali di Charly. Innanzitutto, era un filantropo schietto, che portava rispetto a chiunque incontrasse. Irradiava un calore umano con cui affascinava tutti, guadagnandosi così il loro rispetto, sia che si trattasse di amici che di concorrenti. Poi, sia internamente che esternamente, aveva semplicemente acquisito l'aura di "intuizione assoluta".

Infine, la sua attenzione ai dettagli. Un esempio: Sapendo che le soste ai box sono un fattore decisivo nella lotta per i preziosi decimi di secondo, una volta Charly si è preso il tempo di studiare a fondo le chiavi ad impatto, nonostante le frenetiche fasi finali di un campionato. Che dire: nella gara ufficiale per il cambio gomme più veloce, gli uomini di Charly erano sempre i più veloci.

Non c'è da stupirsi, quindi, che la coreografica squadra dei box di Charly, davvero virtuosa, sia sempre stata una garanzia di successo nelle gare di durata. Il team di Freilassingen ha vinto praticamente tutte le gare di 24 ore di fama internazionale, comprese le classiche di durata a Spa e al Nürburgring per cinque volte ciascuna tra il 1985 e il 2010.

Un capitolo completamente nuovo nelle attività di Schnitzer in questo segmento di corse è seguito con l'ingresso della vettura sportiva McLaren F1 GTR nell'attuale entusiasmante sport delle auto GT e sportive. La vittoria alla 24 Ore di Le Mans nel 1999, in uno dei migliori campi della storia di Le Mans, è stato uno dei più grandi momenti di successo per BMW e Schnitzer: I ragazzi di Schnitzer hanno messo in campo tutta la loro esperienza nell'endurance e la loro volontà di esibirsi ai massimi livelli per trionfare alla fine, quando la BMW V12 LMR ha tagliato il traguardo sotto la guida di Winkelhock, Martini e Dalmas. Sotto la direzione di Charly Lamm e Herbert Schnitzer, il team aveva così raggiunto l'apice della sua partecipazione di successo a tutte le principali gare di durata del mondo.

Per quanto la comunità del motorsport sia stata sorpresa dall'improvviso annuncio che Charly Lamm avrebbe lasciato il suo posto al timone del team Schnitzer, c'è stata una gioia unanime tra tutti i concorrenti, senza eccezioni, per l'ultima vittoria dei suoi 40 anni di carriera: alla finale della Coppa del Mondo GT3 a Macao nel novembre 2018, il pilota Schnitzer Augusto Farfus è salito sul gradino più alto del podio.

Un finale davvero degno per il raffinato Karl Lamm, ma nonostante il trionfo, c'erano lacrime di commozione negli occhi di tutti. La notizia che Charly non era più in vita - solo poche settimane dopo - fu ancora più scioccante. Improvvisamente non c'era più nessuno a cui chiedere aiuto o consiglio: "Tu, Charly?".