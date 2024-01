"Du Charly": No quinto aniversário da morte de Lamb

Razão suficiente para recordar este homem extraordinário com algumas linhas respeitosas.

"TU, CHARLY" - foi assim que Dieter Stappert, antigo diretor de corridas da BMW e, antes disso, um dos melhores escritores de desporto automóvel em língua alemã, encabeçou um magnífico artigo sobre Karl Lamm.

E quem conheceu Charly Lamm, o virtuoso maestro da incrível Schnitzer Motorsport Orchestra de Freilassing, na Alta Baviera, e o viu em ação, sabe que "Du Charly", por vezes com um ponto de interrogação alto, outras vezes com um ponto de exclamação alto, descreve tudo o que caracterizava esta pessoa muito especial: ele sabia tudo, geria tudo, estava sempre presente, tinha uma solução para tudo - e nada funcionava sem ele! Hoje assinala-se o quinto aniversário da sua morte.

Sob o comando de Charly (nascido em 1955), em cooperação com o seu meio-irmão Herbert, o seu irmão gémeo Dieter e uma equipa perfeitamente coordenada, a sua Team Schnitzer ganhou tudo o que havia para ganhar nas corridas de carros de turismo e desportivos em todo o mundo. As batalhas pelo Campeonato Europeu de Carros de Turismo e pelo Campeonato do Mundo há muito que fazem parte da história do desporto automóvel, e os carros Schnitzer, os coupés gordos e os arrojados M3s, estiveram sempre no meio ou na frente - Charly há muito que estava no seu elemento, a longa distância. 24 horas em Nürburgring ou em Spa, agitadas, uma confusão sem limites nas boxes e, no entanto, sempre um processo controlado - se o ditado "rock in the surf" se aplicava sempre a uma pessoa, nestas situações era Charly.

Um dos muitos exemplos reveladores da visão geral infalível com que Charly virou o destino da corrida a favor do seu protegido, uma e outra vez, ocorreu na corrida pré-decisiva do DTM em Valência, em 2012. Momento assustador: Na quinta volta, foi aplicada uma penalização por drive-through ao candidato ao título Bruno Spengler: Partida antecipada! O franco-canadiano não quer saber de nada. "Não me mexi demasiado cedo", tenta explicar ao seu engenheiro de corrida pelo rádio.

Quando este lhe pede repetidamente para arrancar para as boxes, o combativo piloto mostra-se relutante. "Não vou parar", clama ele, audivelmente irritado, pelo rádio. Nas boxes, porém, eles sabem muito bem que, se o nosso homem resistir, estamos fora da corrida.

Só quando o próprio Charly Lamm pega no rádio e diz com uma voz que não aceita objecções: "TEM DE ENTRAR" - é que Spengler entra rapidamente nas boxes. O lema "conduzir primeiro, discutir depois" também o tinha conquistado. Foi a sua sorte. Porque depois de cumprir o seu castigo, as coisas evoluíram claramente a seu favor. De uma posição aparentemente sem esperança no início, marcou pontos cruciais no campeonato que lhe garantiram o título por uma margem mínima três semanas mais tarde. Sem a intervenção de Charly, tudo teria sido perdido.

O respeito que permitiu ultrapassar as exigências mais difíceis - como neste caso - deveu-se a algumas das qualidades essenciais de Charly. Em primeiro lugar, era um filantropo assumido, alguém que respeitava todas as pessoas com quem se cruzava. Irradiava um calor humano com o qual cativava toda a gente - e ganhava assim o seu respeito - quer fosse amigo ou concorrente. Depois, tanto a nível interno como externo, tinha simplesmente adquirido a aura de "perspicácia absoluta".

E, finalmente, a sua atenção aos pormenores. Um exemplo: Sabendo que as paragens nas boxes são um fator decisivo na luta por valiosos décimos de segundo, Charly dedicou um dia tempo a estudar em profundidade as chaves de impacto, apesar da agitação da fase final de um campeonato. O que podemos dizer: na competição oficial para a mudança de pneus mais rápida, os homens de Charly foram sempre os mais rápidos.

Não admira, portanto, que a equipa das boxes de Charly, verdadeiramente virtuosa e coreografada, fosse sempre uma garantia de sucesso nas corridas de resistência. A equipa de Freilassingen ganhou praticamente todas as corridas de 24 horas de renome internacional, incluindo os clássicos de resistência em Spa e em Nürburgring, cinco vezes cada, entre 1985 e 2010.

Um capítulo completamente novo nas actividades da Schnitzer neste segmento de corridas seguiu-se com a entrada do carro desportivo McLaren F1 GTR no atualmente muito excitante desporto de GT e carros desportivos. A vitória nas 24 Horas de Le Mans em 1999, num dos campos mais bem equipados da história de Le Mans, proporcionou à BMW e à Schnitzer um dos seus maiores momentos de sucesso: Os rapazes da Schnitzer colocaram toda a sua experiência em endurance e a sua vontade de atuar ao mais alto nível para triunfar no final, quando o BMW V12 LMR cruzou a linha de chegada sob Winkelhock, Martini e Dalmas. Sob a direção de Charly Lamm e Herbert Schnitzer, a equipa atingiu assim o auge da sua participação bem sucedida em todas as grandes corridas de resistência do mundo.

Por muito que a comunidade automobilística tenha ficado surpreendida com o súbito anúncio de que Charly Lamm iria abandonar a sua posição ao leme da equipa Schnitzer, foi unânime a alegria de todos os concorrentes, sem exceção, pela última vitória dos seus 40 anos de carreira: na final da GT3 World Cup em Macau, em novembro de 2018, o piloto da Schnitzer, Augusto Farfus, subiu ao degrau mais alto do pódio.

Foi um final digno para o fino Karl Lamm, mas apesar de todo o triunfo, havia lágrimas de emoção nos olhos de todos. A notícia de que Charly já não estava vivo - apenas algumas semanas mais tarde - foi ainda mais chocante. De repente, já não havia ninguém a quem pedir ajuda ou conselhos: "Tu, Charly?"