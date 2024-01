Harald Grohs: Un original de Ruhrpott tiene 80 años

Pero empecemos con una advertencia: Aquí sólo podemos hacer un viaje superficial a través del tiempo, porque todo lo que ha hecho el joven en 50 años de carreras iría mucho más allá del alcance de este artículo.

Su primera gran carrera, ante un público aún mayor, en Hockenheim en abril de 1974, se saldó con una victoria y un gran escándalo.

En la memorable carrera de estreno de la Copa Renault R5, arrebató lo que creía que era una victoria segura al líder Wolfgang Schütz en la última curva ante los 80.000 espectadores que le aclamaban.

Como se sintió injustamente atacado, Schütz puso inmediatamente rumbo furioso hacia su adversario tras la última vuelta. "Al principio pensé que quería felicitarme. Pero luego me abofeteó en la cara en un santiamén", dijo Grohs. "Pero me incliné un poco contra él y mantuve el pie en el acelerador".

Tras el escándalo del R5 en Hockenheim, Grohs se buscó un "guardaespaldas": su corpulento compañero de Essen, Dieter Fröhlich. A partir de entonces, este hombre de 100 kilos y rostro adusto siguió a su protegido en todo momento y se aseguró de que nadie se acercara demasiado al "pequeño". Se imponía una distancia respetuosa.



Al principio todo fue bien, hasta que se produjo el siguiente escándalo en la carrera del aeródromo de Mainz-Finthen. Tras cruzar la línea de meta, Harald mantuvo una acalorada discusión con un hombre vestido de paisano.



El guardaespaldas Fröhlich percibió una amenaza para su protegido, se acercó corriendo y arremetió contra él. El hombre se hundió en el suelo, semiinconsciente; por desgracia, se trataba de un comisario deportivo...



"Un trágico error", como afirma Harald. Pero eso no cambia el hecho de que Harald y su compañero Dieter F. se meten en serios problemas. Sólo tengo que decir: aeródromo estadounidense, policía militar, autoridad nacional, arresto. Y más tarde un juicio.



Las cabriolas recorren como un hilo rojo la alocada carrera de Harald Grohs.



Sus temidas especialidades en la pista incluían duelos rústicos, saltos de altura y longitud, algún que otro aterrizaje forzoso y, por supuesto, fuertes comentarios del original de la cuenca del Ruhr, con sede en Essen.



El escenario era casi siempre el mismo. Primero volaban los jirones, luego Harald solía explicar sus salvajes cabalgadas apasionadamente, con los ojos muy abiertos y chasqueando la lengua. "Si los chicos creen que pueden hacerme algo sólo porque soy pequeño y delgado, están muy equivocados. Cualquiera que se meta conmigo no tiene de qué reírse".



No, el pequeño y delgado muchacho nunca fue remilgado. Se convertía en un vengador despiadado cuando alguien chocaba contra él.



Recorría el barrio a la deriva, saltando lo más alto, lo más espectacular y lo más lejos en las jorobas del Nürburgring. Si hacía falta, también cumplía los deseos de los fotógrafos individuales. "¿A qué altura debe ser?", preguntaba, por si acaso, antes de poner la mira en la infame colina de saltos detrás del Pflanzgarten.



De vez en cuando saltaba demasiado lejos y aterrizaba estrellándose contra el fuera de juego. Luego, manso y contrito, emprendió el solitario y difícil viaje de vuelta a boxes, donde el jefe del equipo escuchó su confesión.



Sobrevivió a los accidentes más espeluznantes sin lesiones importantes, y sólo en nueve ocasiones sus ayudantes o compañeros le sacaron de restos ardientes y humeantes. Ya no es posible llevar la cuenta exacta de cuántos coches ha destrozado en total. "Probablemente entre 20 y 25", calcula Harald con una sonrisa, "en parte culpa mía, en parte material roto".



Probablemente sea exactamente el tipo de hombre que el público adora: un poco loco, un poco malvado, un gamberro salvaje del pueblo llano que habla y dice lo que se le pasa por la cabeza.



Monta su propio espectáculo a la perfección en cada carrera. "La gente quiere ver algo, así que hay que dejarse llevar. Y unos cuantos comentarios enjundiosos también forman parte de ello".



Tan salvaje e inflexible como en la cabina, es igual de amable, servicial y bondadoso fuera de la pista. Es un buen tipo, honesto, directo, justo, divertido, entretenido, leal y fiable. Eso es lo que dice todo el mundo al unísono: competidores, amigos, socios, incluso sus colegas de la prensa especializada.



Es asombroso que los patrocinadores y socios de Harald hayan tolerado sus años en el barrio rojo de Essen. Al menos no ha sufrido ninguna desventaja por ello, aunque su anterior implicación empresarial en este sector podría considerarse digna de discusión.



En una carrera que dura ya casi 50 años (alternando retiradas y regresos), ha conducido todo lo que tuviera cuatro ruedas. Turismos, GT y deportivos, pero nunca quiso saber nada de los coches de fórmula.



Los coches de carreras BMW y Porsche caracterizaron su carrera, que le llevó por 15 series de carreras diferentes de todo el mundo.



Tomó la salida unas 60 veces en carreras clásicas de 24 horas en todo el mundo, pero nunca fue suficiente para ganar. Segundo, tercero, cuarto o peor. "Me habría encantado ganar al menos una carrera de 24 horas, pero no pudo ser".



El final de su carrera en activo, celebrado oficialmente en diciembre de 1998, también es un caso especial.



Hubo una gran fiesta en una sala de Messe Essen con unos 500 invitados. Tres de nosotros nos despedimos de él: Kalli Hufstadt, Burkhard Bechtel y yo. Nos alegramos de poder cumplir su deseo. Después de todo, los tres nos habíamos turnado para acompañarle como comentaristas en sus salidas aquí en Alemania.



La velada transcurrió en un ambiente estupendo, con contribuciones en vídeo, himnos de alabanza de amigos y enemigos, y patrocinadores alabando su lealtad. Además de buena comida y mucho líquido. Media docena de patrocinadores habían financiado la fiesta de despedida y pagado por adelantado su contribución económica a Harald. Después de la fiesta, una vez pagadas todas las facturas y hecho el balance de caja, "de repente me sobraron unos 35.000 marcos alemanes". Un auténtico esperpento.



Sobre todo cuando te das cuenta de que se cayó del vagón un poco más tarde. Se sucedieron las renuncias y los regresos. Al principio corrió en la Copa de Resistencia de la VLN y, por supuesto, volvió a participar en la carrera de 24 horas en el Ring, "pero todo por diversión, para mantenerme en forma". ¿Qué más podría decir para explicar su retirada?



En los últimos cinco años, ha competido con su BMW M3 DTM negro de 1987 en la Touring Car Classics, una serie de carreras para coches de los años dorados del DTM, que recientemente ha sido rebautizada como la "Era Dorada". Y, por supuesto, quiere volver a la parrilla en 2024 y pilotar "al menos entre 10 y 12 carreras".



Además de piloto de carreras, Harald Grohs era y es también un inteligente hombre de negocios. Harald siempre tenía su precio, ya fuera su propio equipo, un curso de formación de pilotos o un evento de relaciones públicas. Durante décadas, BMW le ha utilizado fielmente como embajador de la marca en la comercialización de productos y para la presentación de nuevos modelos.



A pesar de muchas polémicas, BMW nunca se apartó de él y le ha sido fiel hasta el día de hoy. "Donde otros han fruncido el ceño, BMW siempre me ha apoyado y nunca me ha defraudado. Le debo mucho a la compañía con sede en Munich, han ayudado a dar forma e influir positivamente en mi vida como piloto de carreras." Su contrato con BMW se ha prorrogado de nuevo recientemente.



También está agradecido al todopoderoso jefe de Bilstein Sport, Hugo Emde (fallecido en 1995), "sin cuya ayuda y conexiones mi carrera como piloto probablemente nunca habría despegado".



Y no tiene más que palabras de agradecimiento para Alwin Springer, antiguo director del equipo IMSA y director deportivo de Porsche en Norteamérica. "Alwin me allanó el camino para competir en las series de carreras IMSA de Estados Unidos. Mucho de lo que he conseguido no habría sido posible sin la ayuda de estos dos impulsores y gestores".



Él mismo sabe muy bien que fue un hallodri durante gran parte de su vida anterior. "Pero eso hace tiempo que pasó, Angelika se ha ocupado de la parte seria de mi vida". La que fuera pareja del supertalento Stefan Bellof, fallecido en accidente en 1985, lleva 33 años a su lado, 20 de ellos como esposa.



"Angelika es lo mejor que me ha podido pasar. Ha puesto orden en mi vida y ha hecho de mí una persona decente. Pero créame, he tenido que luchar más por ella que por muchas victorias en el hipódromo".



Ahora que ha llegado a los 80, se puede decir con seguridad: Harald está tan en forma y es tan descarado como siempre, y además sigue siendo un duro corredor. "Hago mucho deporte y Pilates", dice orgulloso. Ahora corre sus carreras clásicas con una buena dosis de tranquilidad. "Pero eso no significa", dice con una sonrisa, "que salude generosamente a cualquiera que se me acerque demasiado".



Por cierto, la moderna tecnología de la comunicación es un concepto extraño para el fornido piloto de BMW. No envía correos electrónicos ni mensajes de texto, y tampoco le gustan Internet ni las redes sociales. "Angelika se encarga de todo eso", dice Harald casi disculpándose, "mi teléfono móvil es suficiente para mí". Para confirmarlo, saca su móvil del bolsillo, pero no es un moderno smartphone lo que revela, sino un Nokia 6110 gris plateado de 2001. Qué contraste...



Querido Harald, enhorabuena. Mis mejores deseos para ti. Sobre todo, que sigas siendo como eres. Nos has dado tantas buenas historias que probablemente tardaríamos días en contarlas todas. Pero quizá lo hagamos en otra ocasión. Cuídate y disfruta de la vida más allá de los 80 con tu Angelika en casa, en Essen, o en tu zona tranquila de la isla.





Harald Grohs: Las etapas más importantes de su carrera

1973: Primeras carreras menores con el Porsche 911-T

1974: Copa Renault 5, 6 victorias esta temporada, subcampeón

1975: Cambio al DRM, primera victoria en la primera salida

1975-1979: DRM con BMW CSL Coupé y BMW 320i

1981: Subcampeón del Mundo de Turismos Deportivos Porsche 935 Turbo

1983: Ganador del trofeo de carreras, BMW M1

1984: Ganador de la primera carrera del DTM en Zolder con el BMW 635 CSi y primera victoria del BMW 635 en el DTM

1985-1986: DTM con BMW 635 CSi y Ford Sierra Turbo

1987: Primer BMW M3 ganador en el DTM, Hockenheim, Copa Porsche

1988: Programa mixto DTM y deportivos, BMW y Porsche Cup

1989-1994: Programa mixto BMW, Porsche

1995: Ganador del título de la Porsche Carrera Cup, además de participar en la IMSA en EE.UU.

1996: Inicio de la Carrera Cup D, inicio de Porsche en IMSA USA

1997: Porsche empieza en IMSA USA

1998: Retirada oficial tras 25 años de competición

1999-2003: Director de equipo con su propia escudería (Copa Renault, Copa Porsche, V8 STAR), entre repetidas recaídas como piloto

2004-2015: salidas esporádicas por capricho

2017-2023: Salidas con BMW M3, serie de carreras Touring Car Classics

2024: Están previstas más salidas en la serie clásica "Golden Era