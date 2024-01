Harald Grohs : un original de la Ruhr a 80 ans

Mais il faut tout de suite se limiter : Il ne s'agit ici que d'un voyage superficiel dans le temps, car tout ce que le jeune homme a fait en 50 ans de course dépasse largement le cadre de cet article.

Sa première grande course devant un public encore plus nombreux, en avril 1974 à Hockenheim, s'est soldée par une victoire et un scandale.

Lors de la mémorable première course de la Renault R5 Cup, il a arraché une victoire qui semblait acquise au leader Wolfgang Schütz dans le dernier double droit avant le drapeau à damier, sous les huées de 80 000 spectateurs.

S'estimant injustement attaqué, Schütz a aussitôt pris la direction de son adversaire après le tour de sortie, fou de rage. "J'ai d'abord pensé qu'il voulait me féliciter. Mais ensuite, il m'a frappé en un clin d'œil", explique Grohs. "Pourtant, je me suis juste un peu appuyé sur lui tout en restant sur l'accélérateur".

Après l'esclandre de la R5 à Hockenheim, Grohs s'est d'abord adjoint un "garde du corps" en la personne de Dieter Fröhlich, son solide acolyte d'Essen. Cet homme de 100 kilos à l'air féroce suivait désormais son protégé à la trace et veillait à ce que personne ne s'approche trop près du "petit". Une certaine distance de respect semblait en tout cas s'imposer.



Cela s'est bien passé jusqu'à ce qu'un autre incident se produise lors de la course d'aérodrome de Mainz-Finthen. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, Harald a discuté à grand renfort de gestes avec un homme en civil.



Le garde du corps Fröhlich a senti une menace contre son protégé, s'est précipité et a donné un coup de poing. L'homme s'écroula au sol, à moitié inconscient - il s'agissait malheureusement d'un commissaire sportif ...



"Une erreur tragique", comme l'assure Harald. Ce qui ne change rien au fait que Harald et son copain Dieter F. se retrouvent dans de sales draps. Je n'ai qu'un mot à dire : aérodrome américain, police militaire, droit d'entrée, arrestation. Et il y a eu un procès en prime.



Les cabrioles sont le fil rouge de la carrière sauvage de Harald Grohs.



Parmi ses spécialités redoutées sur la piste de course, on comptait surtout les duels rustiques, les sauts hauts et larges, l'un ou l'autre atterrissage en catastrophe et, bien sûr, les répliques fortes de l'original de la Ruhr d'Essen.



Le scénario était presque toujours le même. Tout d'abord, les lambeaux volaient, puis Harald avait l'habitude d'expliquer avec passion, les yeux grands ouverts et la langue claquante, ses chevauchées endiablées. "Si les garçons pensent pouvoir tout faire avec moi parce que je suis petit et chétif, ils se trompent lourdement. Celui qui se frotte à moi n'a pas de quoi rire".



Non, le petit et chétif personnage n'a jamais été tendre. Il se transformait en justicier impitoyable lorsque quelqu'un lui rentrait dedans.



Il dérivait sur les côtés, sautait le plus haut, le plus spectaculairement, le plus loin possible sur les bosses du Nürburgring. S'il le fallait, il répondait aussi aux demandes individuelles des photographes. Par mesure de sécurité, il demandait "Quelle hauteur voulez-vous ?" avant de viser la fameuse colline de saut derrière le jardin des plantes.



De temps en temps, il lui arrivait de sauter trop loin et d'atterrir avec fracas hors-jeu. C'est alors qu'il a entrepris, tout petit et contrit, le retour solitaire et difficile vers les boxes, où le chef d'équipe l'a confessé.



Il s'est sorti des accidents les plus épouvantables sans blessure notable, et à neuf reprises seulement, des secouristes ou des collègues l'ont extrait d'épaves en feu et fumantes. Il n'est plus possible de savoir exactement combien de voitures il a défoncées au total. "Entre 20 et 25, sans doute", estime Harald en souriant, "en partie par ma faute, en partie à cause de bris de matériel".



Il est probablement le type de personnage qu'aime le public : un peu fou, un peu pervers, un sauvage issu du petit peuple, qui parle et dit ce qui lui passe par la tête.



Il met en scène son propre spectacle à la perfection à chaque course. "Les gens veulent voir quelque chose, il faut donc que tu fasses du bruit. Et il faut aussi avoir quelques répliques bien senties".



Aussi sauvage et intransigeant qu'il était dans le cockpit, on peut le voir aussi aimable, serviable et bon de cœur en dehors de la course. C'est un type bien, honnête, droit, juste, drôle, divertissant, loyal, fiable. C'est ce que tout le monde dit à l'unisson - concurrents, amis, partenaires, mais aussi les collègues de la presse spécialisée.



Il est étonnant que les sponsors et partenaires commerciaux de Harald aient même toléré ses années d'activité dans le milieu de la prostitution à Essen. Du moins, il n'en a pas subi de préjudice, bien que son engagement commercial antérieur dans cette branche puisse être considéré comme tout à fait discutable.



Au cours de sa carrière de pilote de course, qui dure maintenant depuis près de 50 ans (y compris les alternances de retraites et de comebacks), il a déplacé tout ce qui avait quatre roues. Des voitures de tourisme, des GT et des voitures de sport - il n'a jamais voulu entendre parler de voitures de formule.



Les voitures de course BMW et Porsche ont marqué sa carrière, qui l'a mené à travers 15 séries de courses différentes dans le monde entier.



Il a pris le départ d'une soixantaine de courses classiques de 24 heures dans le monde entier, mais n'a jamais réussi à remporter la victoire. Deuxième, troisième, quatrième ou moins. "J'aurais tellement aimé gagner au moins une course de 24 heures, mais ça n'a pas été le cas".



La fin de sa carrière de pilote de course, célébrée officiellement en décembre 1998, est également un cas particulier.



Il y a eu une grande fête dans une salle de la Messe Essen avec environ 500 invités. Nous étions trois - Kalli Hufstadt, Burkhard Bechtel et moi-même - à lui faire nos adieux dans le sport automobile. Nous avons volontiers exaucé son vœu à l'époque. En effet, tous les trois, nous l'avions accompagné jusqu'alors en tant que commentateurs lors de ses départs dans notre pays.



La soirée s'est déroulée dans une excellente ambiance, avec des reportages vidéo, des éloges d'amis et d'ennemis, des sponsors louant sa loyauté. Le tout accompagné d'un bon repas et d'une abondante nourriture liquide. Une demi-douzaine de sponsors avaient financé la fête d'adieu et versé au préalable leur contribution financière à Harald. Après la fête, lorsque toutes les factures ont été réglées et que l'on a fait le point, "il me restait soudain environ 35 000 marks". Un vrai grohs.



Surtout quand on sait qu'il a replongé peu de temps après. D'autres retraites et come-back se sont succédé à un rythme soutenu. Il a d'abord participé à la coupe d'endurance VLN, puis aux 24 heures du Ring, "mais c'était juste pour le plaisir, pour me maintenir en forme". Que pourrait-il dire d'autre pour expliquer ses retraits de la compétition ?



Ces cinq dernières années, il a participé avec sa BMW M3 DTM noire de 1987 au Tourenwagen Classics, une série de courses pour les voitures de l'âge d'or du DTM, rebaptisée depuis peu de manière appropriée "Golden Ära". Et bien sûr, il veut être de nouveau au départ en 2024 et participer à "au moins 10 à 12 courses".



Outre le pilote de course Harald Grohs, il y avait et il y a encore l'homme d'affaires intelligent. Harald a toujours eu son prix, qu'il s'agisse de sa propre équipe, d'un stage de pilotage ou d'une manifestation de relations publiques. Fidèle à lui-même, BMW l'utilise depuis des décennies comme ambassadeur de la marque dans le cadre du marketing produit et de la présentation de nouveaux modèles.



En dépit d'événements qui méritent d'être discutés, BMW ne s'est jamais éloigné de lui et lui est resté fidèle jusqu'à aujourd'hui. "Là où d'autres ont froncé les sourcils, BMW m'a toujours soutenu et ne m'a jamais laissé tomber. Je dois tellement aux Munichois, ils ont contribué à façonner ma vie de pilote de course et l'ont influencée positivement". Ce n'est que récemment que son contrat BMW a été à nouveau prolongé.



Sa gratitude va d'ailleurs aussi au tout-puissant directeur sportif de Bilstein, Hugo Emde (décédé en 1995), "sans l'aide et les relations duquel ma carrière de pilote de course n'aurait probablement jamais eu lieu".



Et pour Alwin Springer, ancien chef d'équipe IMSA et directeur sportif de Porsche en Amérique du Nord, il n'a que des mots de remerciement. "Alwin m'a ouvert la voie pour participer à la série de courses IMSA américaine. Une grande partie de ce que j'ai accompli n'aurait pas été possible sans l'aide de ces deux créateurs et managers".



Il ne sait que trop bien lui-même qu'il a été un hallodri pendant une grande partie de sa vie passée. "Mais c'est fini depuis longtemps, c'est Angelika qui s'est occupée de la partie sérieuse de mon existence". L'ancienne compagne du super talent Stefan Bellof, décédé dans un accident en 1985, est à ses côtés depuis 33 ans, dont 20 ans en tant qu'épouse.



"Angelika est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Elle a mis de l'ordre dans ma vie et a fait de moi une personne respectable. Mais crois-moi, j'ai dû me battre plus dur pour elle que pour bien des victoires sur la piste de course".



Maintenant qu'il a atteint l'âge de 80 ans, on peut le constater : Harald est toujours aussi en forme et insolent, et en plus, il est toujours un coureur acharné. "Je fais beaucoup de sport et de Pilates", raconte-t-il fièrement. Il participe désormais à ses courses classiques avec une bonne dose d'âge. "Mais cela ne veut pas dire", dit-il en souriant, "que je salue généreusement tous ceux qui s'approchent trop près de moi".



La technique de communication moderne est d'ailleurs un mot étranger pour le robuste coureur BMW. Il n'envoie en principe ni mail ni SMS, et Internet et les médias sociaux ne lui sont pas non plus familiers. "C'est Angelika qui s'occupe de tout", dit Harald en s'excusant presque, "pour téléphoner, mon portable me suffit". Pour confirmer, il sort son téléphone portable de sa poche - mais ce n'est pas un smartphone actuel qui apparaît, mais un Nokia 6110 gris argenté de 2001. Quel contraste ...



Cher Harald, je te félicite. Tous mes vœux pour toi. Surtout, reste comme tu es. Tu nous as fourni tant de bonnes histoires qu'il faudrait des jours pour tout raconter. Mais nous le ferons peut-être à une autre occasion. Prends soin de toi et profite avec ton Angelika de la vie au-delà de 80 ans chez toi à Essen ou dans ta zone de repos sur l'île.





Harald Grohs : les principales étapes de sa carrière

1973 : Premières petites courses avec Porsche 911-T

1974 : Renault 5 Cup, 6 victoires de saison, vice-champion

1975 : Passage au DRM, première victoire dès le premier départ

1975-1979 : DRM avec BMW CSL Coupé et BMW 320i

1981 : vice-champion du monde des voitures de sport Porsche 935 Turbo

1983 : Vainqueur du titre du Trophée de la course, BMW M1

1984 : Vainqueur de la première course DTM à Zolder avec BMW 635 CSi et première victoire de BMW 635 en DTM

1985-1986 : DTM avec BMW 635 CSi et Ford Sierra Turbo

1987 : Première victoire de la BMW M3 en DTM, Hockenheim, Porsche Cup

1988 : Programme mixte DTM et voitures de sport, BMW et Porsche Cup

1989-1994 : Programme mixte BMW, Porsche

1995 : Vainqueur du titre Porsche Carrera Cup, plus des départs IMSA USA

1996 : Départs Carrera Cup D, départs Porsche IMSA USA

1997 : Porsche départ IMSA USA

1998 : Retraite officielle après 25 ans de course

1999-2003 : chef d'équipe avec sa propre équipe (Renault Cup, Porsche Cup, V8 STAR), entre-temps toujours des rechutes en tant que pilote

2004-2015 : départs sporadiques au gré de ses envies

2017-2023 : Départs avec BMW M3, série de courses Tourenwagen Classics

2024 : d'autres départs sont prévus dans la série Classic "Golden Ära".