Harald Grohs: un Ruhrpott originale ha 80 anni

Ma iniziamo con un'avvertenza: Qui possiamo fare solo un viaggio superficiale nel tempo, perché tutto ciò che il giovane ha fatto in 50 anni di corse andrebbe ben oltre lo scopo di questo articolo.

La sua prima grande gara, davanti a un pubblico ancora più numeroso, a Hockenheim, nell'aprile del 1974, si concluse con una vittoria e un grande scandalo.

Nella memorabile prima gara della Renault R5 Cup, strappò quella che riteneva una vittoria certa al leader Wolfgang Schütz nell'ultimo doppiaggio proprio davanti alla folla esultante di 80.000 spettatori.

Ritenendo di essere stato attaccato ingiustamente, Schütz si è subito scagliato contro il suo avversario dopo l'ultimo giro. "All'inizio ho pensato che volesse congratularsi con me. Ma poi mi ha dato uno schiaffo in faccia in un lampo", ha detto Grohs. "Ma mi sono appoggiato un po' a lui e ho tenuto il piede sull'acceleratore".

Dopo lo scandalo della R5 a Hockenheim, Grohs si è procurato una "guardia del corpo" sotto forma del suo corpulento compagno di Essen, Dieter Fröhlich. Da quel momento in poi, l'uomo dalla faccia truce di 100 chili seguì il suo protetto in ogni occasione e si assicurò che nessuno si avvicinasse troppo al "piccolo". Sembrava che fosse necessaria una certa distanza di rispetto.



All'inizio andò bene, fino a quando lo scandalo successivo non si verificò alla gara di volo di Mainz-Finthen. Dopo aver tagliato il traguardo, Harald ebbe un'accesa discussione con un uomo in abiti civili.



La guardia del corpo Fröhlich percepì una minaccia per il suo protetto, si precipitò e si scagliò contro di lui. L'uomo è caduto a terra, semicosciente - purtroppo si trattava di un commissario sportivo...



"Un tragico errore", come afferma Harald. Ma ciò non toglie che Harald e il suo amico Dieter F. si siano cacciati in guai seri. Non c'è che dire: campo d'aviazione statunitense, polizia militare, autorità nazionali, arresto. E poi c'è stato un processo in tribunale per buona misura.



I guai si susseguono come un filo rosso nella sfrenata carriera di Harald Grohs.



Le sue temute specialità in pista comprendevano duelli rustici, salti in alto e in lungo, qualche atterraggio di fortuna e, naturalmente, forti commenti da parte dell'originale della Valle della Ruhr di Essen.



Lo scenario era quasi sempre lo stesso. Prima volavano i brandelli, poi Harald spiegava con passione le sue cavalcate selvagge, con gli occhi spalancati e la lingua che scattava. "Se i ragazzi pensano di potermi fare qualcosa solo perché sono piccolo e snello, si sbagliano di grosso. Chiunque si metta contro di me non ha nulla da ridere".



No, il piccolo e snello ragazzo non è mai stato schizzinoso. Diventava un vendicatore spietato quando qualcuno lo urtava.



Si spostava da una parte all'altra del quartiere, facendo i salti più alti, più spettacolari e più lontani sulle gobbe del Nürburgring. Se necessario, esaudiva anche i desideri dei singoli fotografi. "Quanto deve essere alto?", chiedeva, per sicurezza, prima di puntare alla famigerata collina dei salti dietro il Pflanzgarten.



Di tanto in tanto saltava troppo in alto e atterrava di schianto in fuorigioco. Poi, docilmente e contritamente, fece il solitario e difficile viaggio di ritorno ai box, dove il capo squadra ascoltò la sua confessione.



Per ben nove volte è sopravvissuto agli incidenti più spaventosi senza riportare ferite significative, mentre i soccorritori o i colleghi lo hanno tirato fuori dai rottami in fiamme e fumanti. Non è più possibile tenere il conto esatto di quante auto ha distrutto in totale. "Probabilmente sono tra le 20 e le 25", stima Harald con un sorriso, "in parte per colpa mia, in parte per il materiale rotto".



Probabilmente è esattamente il tipo di persona che il pubblico ama: un po' pazzo, un po' malvagio, un teppista selvaggio della gente comune che parla e dice tutto ciò che gli passa per la testa.



Ad ogni gara mette in scena il suo spettacolo alla perfezione. "La gente vuole vedere qualcosa, quindi bisogna lasciarsi andare. E anche qualche commento pungente ne fa parte".



Per quanto selvaggio e inflessibile fosse nell'abitacolo, era altrettanto amabile, disponibile e gentile anche lontano dalla pista. È un bravo ragazzo, onesto, diretto, corretto, divertente, divertente, leale e affidabile. Lo dicono tutti all'unisono: concorrenti, amici, partner, persino i suoi colleghi della stampa specializzata.



È sorprendente che gli sponsor e i partner commerciali di Harald abbiano tollerato i suoi anni di coinvolgimento nel quartiere a luci rosse di Essen. Almeno non ha subito alcuno svantaggio, anche se il suo precedente coinvolgimento commerciale in questo settore potrebbe essere considerato degno di discussione.



In una carriera agonistica che dura ormai da quasi 50 anni (tra ritiri e ritorni), ha guidato qualsiasi cosa avesse quattro ruote. Auto da turismo, GT e sportive, ma non ha mai voluto saperne di auto di formula.



Le auto da corsa BMW e Porsche hanno caratterizzato la sua carriera, che lo ha portato ad affrontare 15 diverse serie di gare in tutto il mondo.



Ha preso il via circa 60 volte nelle classiche 24 ore in tutto il mondo, ma non è mai stato sufficiente per vincere. Secondo, terzo, quarto o peggio ancora. "Mi sarebbe piaciuto vincere almeno una 24 ore, ma non era destino".



Anche la fine della sua carriera agonistica, celebrata ufficialmente nel dicembre 1998, è un caso particolare.



Ci fu una grande festa in una sala della Messe Essen con circa 500 invitati. Tre di noi gli hanno dato l'addio alle corse: Kalli Hufstadt, Burkhard Bechtel e io. Eravamo felici di esaudire il suo desiderio. Dopotutto, noi tre lo avevamo accompagnato a turno come commentatori alle sue partenze qui in Germania.



La serata è trascorsa in una grande atmosfera, con contributi video, inni di lode da parte di amici e nemici e sponsor che lodavano la sua fedeltà. Inoltre, si è mangiato bene e ci si è nutriti di liquidi in abbondanza. Una mezza dozzina di sponsor aveva finanziato la festa di addio e aveva versato il proprio contributo finanziario ad Harald in anticipo. Dopo la festa, quando tutti i conti erano stati pagati e il bilancio in contanti era stato fatto, "improvvisamente mi erano rimasti circa 35.000 marchi tedeschi". Un vero e proprio colpo di fulmine.



Soprattutto se ci si rende conto che poco dopo ci rimise le penne. Altre dimissioni e ritorni si susseguirono in rapida successione. Inizialmente corse nella VLN Endurance Cup e, naturalmente, partecipò di nuovo alla 24 ore sul Ring, "ma solo per divertimento, per tenermi in forma". Cos'altro potrebbe dire per spiegare il suo ritiro?



Negli ultimi cinque anni, ha gareggiato con la sua BMW M3 DTM nera del 1987 nel Touring Car Classics, una serie di gare per auto degli anni d'oro del DTM, recentemente ribattezzata "Golden Era". E, naturalmente, vuole tornare sulla griglia di partenza nel 2024 e guidare "almeno 10-12 gare".



Oltre al pilota Harald Grohs, c'era e c'è anche un abile uomo d'affari. Harald ha sempre avuto il suo prezzo, che si trattasse di una squadra propria, di un corso di formazione per piloti o di un evento di pubbliche relazioni. Per decenni, BMW lo ha fedelmente utilizzato come ambasciatore del marchio nel marketing dei prodotti e per la presentazione di nuovi modelli.



Nonostante molti eventi controversi, BMW non si è mai allontanata da lui e gli è rimasta fedele fino a oggi. "Dove gli altri hanno disapprovato, BMW è sempre stata al mio fianco e non mi ha mai deluso. Devo molto all'azienda di Monaco, che ha contribuito a plasmare e influenzare positivamente la mia vita di pilota". Il suo contratto con BMW è stato prolungato solo di recente.



È grato anche all'onnipotente boss di Bilstein Sport Hugo Emde (morto nel 1995), "senza il cui aiuto e le cui conoscenze la mia carriera di pilota probabilmente non sarebbe mai decollata".



E ha parole di gratitudine anche per Alwin Springer, ex Team Principal IMSA e Direttore Sportivo Porsche in Nord America. "Alwin mi ha spianato la strada per gareggiare nella serie americana IMSA. Gran parte dei risultati che ho ottenuto non sarebbero stati possibili senza l'aiuto di questi due dirigenti e manager".



Lui stesso sa fin troppo bene di essere stato un hallodri per gran parte della sua vita precedente. "Ma questo è passato da tempo, Angelika si è occupata della parte seria della mia vita". L'ex compagna del super talento Stefan Bellof, morto in un incidente nel 1985, è stata al suo fianco per 33 anni, 20 dei quali come moglie.



"Angelika è la cosa migliore che potesse capitarmi. Ha portato ordine nella mia vita e ha fatto di me una persona rispettabile. Ma credetemi, ho dovuto lottare più per lei che per molte vittorie in pista".



Ora che ha raggiunto gli 80 anni, si può dire che Harald è ancora in forma e allegro: Harald è in forma e sfrontato come sempre, e continua a essere un corridore agguerrito. "Faccio molto sport e pilates", dice con orgoglio. Ora affronta le sue gare classiche con una buona dose di morbidezza. "Ma questo non significa", dice con un sorriso, "che saluto generosamente chiunque mi si avvicini troppo".



Tra l'altro, la moderna tecnologia di comunicazione è un concetto estraneo per l'agguerrito pilota BMW. Non invia e-mail o messaggi di testo e non ama nemmeno internet o i social media. "Di tutto questo si occupa Angelika", dice Harald quasi scusandosi, "il mio cellulare mi basta". Per confermarlo, tira fuori dalla tasca il suo cellulare - ma non è uno smartphone moderno quello che rivela, bensì un Nokia 6110 grigio-argento del 2001. Che contrasto...



Caro Harald, congratulazioni. Tutti i migliori auguri per te. Soprattutto, rimani come sei. Ci hai regalato così tante belle storie che probabilmente ci vorrebbero giorni per raccontarle tutte. Ma forse lo faremo di nuovo in un'altra occasione. Abbi cura di te e goditi la vita oltre gli 80 anni con la tua Angelika a casa a Essen o nella tua zona tranquilla sull'isola.





Harald Grohs: le tappe più importanti della sua carriera

1973: Prime gare minori con la Porsche 911-T

1974: Renault 5 Cup, 6 vittorie in questa stagione, secondo posto in classifica

1975: passaggio al DRM, prima vittoria alla prima partenza

1975-1979: DRM con BMW CSL Coupé e BMW 320i

1981: Vice campione del mondo di auto sportive Porsche 935 Turbo

1983: Vincitore del trofeo di gara, BMW M1

1984: vincitore della prima gara del DTM a Zolder con la BMW 635 CSi e prima vittoria della BMW 635 nel DTM

1985-1986: DTM con BMW 635 CSi e Ford Sierra Turbo

1987: prima vittoria della BMW M3 nel DTM, Hockenheim, Porsche Cup

1988: programma misto DTM e auto sportive, BMW e Porsche Cup

1989-1994: Programma misto BMW, Porsche

1995: vincitore del titolo Porsche Carrera Cup, oltre a partenze IMSA negli USA

1996: avvio della Carrera Cup D, avvio della Porsche nell'IMSA USA

1997: Porsche inizia l'IMSA negli USA

1998: ritiro ufficiale dopo 25 anni di corse

1999-2003: Team principal con una propria squadra (Renault Cup, Porsche Cup, V8 STAR), tra ripetute ricadute come pilota

2004-2015: partenze sporadiche per capriccio

2017-2023: Inizia con la BMW M3, serie di gare Touring Car Classics

2024: sono previste ulteriori partenze nella serie classica "Golden Era".