Harald Grohs: Um original da Ruhrpott tem 80 anos

Mas vamos começar com uma advertência: Só podemos fazer aqui uma viagem superficial no tempo, porque tudo o que o jovem fez em 50 anos de corridas ultrapassaria em muito o âmbito deste artigo.

A sua primeira grande corrida, perante um público ainda maior, em Hockenheim, em abril de 1974, terminou com uma vitória - e um grande escândalo.

Na memorável corrida de estreia da Taça Renault R5, ele arrancou o que pensava ser uma vitória certa ao líder Wolfgang Schütz na última curva, mesmo perante uma multidão de 80.000 espectadores.

Porque sentiu que tinha sido injustamente atacado, Schütz começou imediatamente a perseguir o seu adversário após a última volta. "No início, pensei que ele me queria dar os parabéns. Mas depois deu-me uma bofetada na cara num instante", disse Grohs. "Mas eu inclinei-me um pouco contra ele e mantive o pé no acelerador."

Depois do escândalo do R5 em Hockenheim, Grohs começou por arranjar um "guarda-costas" na forma do seu companheiro corpulento de Essen, Dieter Fröhlich. A partir daí, o homem de 100 quilos, de rosto sombrio, seguiu o seu protegido em todas as curvas e certificou-se de que ninguém se aproximava demasiado do "pequenote". Parecia ser necessária uma certa distância respeitosa.



Tudo correu bem no início, até que o escândalo seguinte ocorreu na corrida do aeródromo de Mainz-Finthen. Depois de cruzar a linha de chegada, Harald teve uma discussão acesa com um homem em trajes civis.



O guarda-costas Fröhlich pressentiu uma ameaça para o seu protegido, correu para ele e atacou-o. O homem caiu no chão, semi-consciente - infelizmente, tratava-se de um comissário desportivo...



"Um erro trágico", como afirma Harald. Mas isso não muda o facto de Harald e o seu companheiro Dieter F. se terem metido em sérios problemas. Tudo o que tenho a dizer é: aeródromo americano, polícia militar, autoridade doméstica, prisão. E mais tarde houve um processo em tribunal.



As aventuras correm como um fio vermelho através da carreira selvagem de Harald Grohs.



As suas temidas especialidades na pista de corridas incluíam duelos rústicos, saltos altos e longos, a estranha aterragem de emergência e, claro, comentários fortes do original do Vale do Ruhr, sediado em Essen.



O cenário era quase sempre o mesmo. Primeiro, voavam os farrapos e, depois, Harald explicava apaixonadamente, com os olhos bem abertos e a língua a estalar, as suas cavalgadas selvagens. "Se os rapazes pensam que me podem fazer alguma coisa só porque sou pequeno e magro, estão muito enganados. Quem se mete comigo não tem motivos para se rir".



Não, o pequeno e esguio rapazinho nunca foi melindroso. Tornava-se um vingador impiedoso quando alguém chocava com ele.



Andava à deriva pela vizinhança, saltando o mais alto, o mais espetacular e o mais longe nas lombas de Nürburgring. Se fosse necessário, também realizava os desejos de alguns fotógrafos. "A que altura deve ser?", perguntava ele, só por precaução, antes de se concentrar na infame colina de saltos atrás do Pflanzgarten.



De vez em quando, saltava demasiado alto e aterrava a bater no lado de fora. Depois, de forma mansa e contrita, fez a solitária e difícil viagem de regresso às boxes, onde o chefe de equipa ouviu a sua confissão.



Sobreviveu aos acidentes mais arrepiantes sem ferimentos significativos, tendo sido retirado nove vezes por ajudantes ou colegas de destroços em chamas e a fumegar. Já não é possível saber exatamente quantos carros destruiu no total. "Provavelmente cerca de 20 a 25", calcula Harald com um sorriso, "em parte por minha culpa, em parte por material partido".



Provavelmente, é exatamente o tipo de pessoa que o público adora: um pouco louco, um pouco perverso, um hooligan selvagem das pessoas comuns que fala e diz tudo o que lhe vem à cabeça.



Ele encena o seu próprio espetáculo na perfeição em cada corrida. "As pessoas querem ver alguma coisa, por isso temos de nos deixar levar. E também faz parte do espetáculo alguns comentários incisivos".



Tão selvagem e inflexível como era no cockpit, era igualmente amável, prestável e bondoso fora da pista. É um bom tipo, honesto, direto, justo, engraçado, divertido, leal e de confiança. É o que todos dizem em uníssono - concorrentes, amigos, parceiros, até mesmo os seus colegas da imprensa especializada.



É surpreendente que os patrocinadores e parceiros de negócios de Harald tenham tolerado os seus anos de envolvimento no bairro da luz vermelha de Essen. Pelo menos, não sofreu quaisquer desvantagens em consequência disso, embora o seu anterior envolvimento comercial neste sector possa ser considerado digno de discussão.



Numa carreira de piloto que já dura quase 50 anos (incluindo a alternância entre reformas e regressos), conduziu tudo o que tinha quatro rodas. Carros de turismo, GT e desportivos - mas nunca quis saber nada de carros de fórmula.



Os carros de corrida BMW e Porsche caracterizaram a sua carreira, que o levou a percorrer 15 séries de corridas diferentes em todo o mundo.



Arrancou cerca de 60 vezes em clássicos de 24 horas em todo o mundo - mas nunca foi suficiente para ganhar. Segundo, terceiro, quarto ou pior. "Teria adorado ganhar pelo menos uma corrida de 24 horas, mas não estava destinado a isso."



O fim oficialmente celebrado da sua carreira de piloto ativo em dezembro de 1998 é também um caso especial.



Houve uma grande festa num salão da Messe Essen com cerca de 500 convidados. Três de nós despedimo-nos das corridas - Kalli Hufstadt, Burkhard Bechtel e eu próprio. Na altura, ficámos felizes por satisfazer o seu desejo. Afinal de contas, nós os três acompanhámo-lo à vez como comentadores nas suas partidas aqui na Alemanha.



A noite decorreu num ótimo ambiente, com contribuições em vídeo, hinos de louvor de amigos e inimigos e patrocinadores a elogiar a sua lealdade. Além disso, houve boa comida e muitos líquidos. Meia dúzia de patrocinadores financiaram a festa de despedida e pagaram antecipadamente a sua contribuição financeira a Harald. Depois da festa, quando todas as contas foram pagas e o balanço foi feito, "de repente sobraram-me cerca de 35.000 marcos alemães". Um autêntico grohs.



Especialmente quando se percebe que, pouco tempo depois, ele se deixou ir abaixo. Seguiram-se outras desistências e regressos em rápida sucessão. Começou por correr na Taça de Resistência VLN e, claro, voltou a participar na corrida de 24 horas no Ring, "mas tudo apenas por diversão, para me manter em forma". Que mais poderia ele dizer para explicar a sua reforma?



Nos últimos cinco anos, competiu com o seu BMW M3 DTM preto de 1987 no Touring Car Classics, uma série de corridas para carros dos anos dourados do DTM, que foi recentemente rebaptizado de "Era Dourada". E, claro, quer voltar à grelha de partida em 2024 e conduzir "pelo menos 10 a 12 corridas".



Para além do piloto de corridas Harald Grohs, havia e há também um homem de negócios inteligente. Harald sempre teve o seu preço, quer se tratasse da sua própria equipa, de um curso de formação de pilotos ou de um evento de relações públicas. Durante décadas, a BMW utilizou-o fielmente como embaixador da marca no marketing de produtos e na apresentação de novos modelos.



Apesar de muitos acontecimentos controversos, a BMW nunca se afastou dele e manteve-se fiel a ele até hoje. "Onde outros franziram o sobrolho, a BMW esteve sempre ao meu lado e nunca me desiludiu. Devo muito à empresa sediada em Munique, que ajudou a moldar e a influenciar positivamente a minha vida como piloto de corridas." O seu contrato com a BMW só recentemente foi novamente prolongado.



Ele também está grato ao todo-poderoso chefe da Bilstein Sport, Hugo Emde (que morreu em 1995), "sem cuja ajuda e contactos a minha carreira de piloto provavelmente nunca teria arrancado".



E também só tem palavras de agradecimento para Alwin Springer, antigo chefe de equipa da IMSA e diretor desportivo da Porsche na América do Norte. "Alwin abriu-me o caminho para competir na série de corridas IMSA dos EUA. Muito do que consegui não teria sido possível sem a ajuda destes dois impulsionadores, agitadores e gestores".



Ele próprio sabe muito bem que foi um hallodri durante grande parte da sua vida anterior. "Mas isso já passou há muito tempo, a Angelika tem tomado conta da parte séria da minha vida." A antiga companheira do super talento Stefan Bellof, que morreu num acidente em 1985, está ao seu lado há 33 anos, 20 dos quais como esposa.



"Angelika é a melhor coisa que me podia ter acontecido. Ela trouxe ordem à minha vida e fez de mim uma pessoa decente. Mas acreditem, tive de lutar mais por ela do que por muitas vitórias nas pistas de corridas."



Agora que chegou aos 80 anos, é seguro dizer: Harald está em forma e é mais atrevido do que nunca e continua a ser um piloto duro. "Faço muito desporto e Pilates", diz com orgulho. Agora, corre as suas corridas clássicas com uma boa dose de calma. "Mas isso não significa", diz ele com um sorriso, "que acene generosamente a qualquer pessoa que se aproxime demasiado de mim".



A propósito, a moderna tecnologia de comunicação é um conceito estranho para o robusto piloto da BMW. Ele não envia e-mails ou mensagens de texto e também não gosta da Internet ou das redes sociais. "A Angelika trata de tudo isso", diz Harald quase a pedir desculpa, "o meu telemóvel é suficiente para mim". Para confirmar isto, tira o telemóvel do bolso - mas não é um smartphone moderno que revela, mas sim um Nokia 6110 cinzento-prateado de 2001. Que contraste...



Caro Harald, parabéns. Desejamos-lhe as maiores felicidades. Acima de tudo - mantém-te como és. Já nos deste tantas histórias boas que provavelmente levaria dias a contá-las todas. Mas talvez o façamos noutra ocasião. Cuida de ti e aproveita a vida para além dos 80 anos com a tua Angelika em casa, em Essen, ou na tua zona tranquila na ilha.





Harald Grohs: As etapas mais importantes da sua carreira

1973: Primeiras corridas mais pequenas com o Porsche 911-T

1974: Taça Renault 5, 6 vitórias nesta época, vice-campeão

1975: Mudança para o DRM, primeira vitória na primeira largada

1975-1979: DRM com BMW CSL Coupé e BMW 320i

1981: Vice-campeão do mundo de carros desportivos Porsche 935 Turbo

1983: Vencedor do troféu de corrida, BMW M1

1984: Vencedor da primeira corrida do DTM em Zolder com o BMW 635 CSi e primeira vitória do BMW 635 no DTM

1985-1986: DTM com BMW 635 CSi e Ford Sierra Turbo

1987: Primeiro BMW M3 vencedor no DTM, Hockenheim, Taça Porsche

1988: Programa misto DTM e carros desportivos, BMW e Porsche Cup

1989-1994: Programa misto BMW, Porsche

1995: Vencedor do título da Taça Porsche Carrera, além de partidas na IMSA nos EUA

1996: Início da Carrera Cup D, início da Porsche no IMSA EUA

1997: Porsche inicia a IMSA nos EUA

1998: Reforma oficial após 25 anos de corridas

1999-2003: Chefe de equipa com a sua própria equipa (Renault Cup, Porsche Cup, V8 STAR), entre repetidas recaídas como piloto

2004-2015: arranques esporádicos por capricho

2017-2023: Começa com o BMW M3, série de corridas Touring Car Classics

2024: Estão planeados mais arranques na série clássica "Golden Era"