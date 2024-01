20e anniversaire de la mort de Kalli Hufstadt : un multitalent au grand cœur

Pendant des décennies, il a commenté de manière incomparable les courses de formule, de voitures de sport et de tourisme. Avec sa manière de transmettre au public les événements de la course, ses énormes connaissances de fond et ses répliques percutantes, il était tout simplement la personne idéale au micro.

Que ce soit au Nürburgring, à Hockenheim, au Sachenring ou ailleurs, lorsque des courses de haut niveau captivaient les spectateurs - et ce notamment grâce à son talent d'animateur : Karl-Heinz, que tout le monde connaissait sous le nom de Kalli, Hufstadt (né le 11 janvier 1941 à Mönchengladbach, décédé le 28 janvier 2004). Kalli Hufstadt avait un grand cœur pour le sport automobile et il en était aussi le meilleur ambassadeur.

Sa marque de fabrique était l'harmonica. Le matin, lorsque Kalli s'installait dans la cabine du speaker et montait le volume du micro, on entendait les sons doux et réconfortants de la chanson de Cat Stevens "Morning has broken". Kalli Hufstadt l'a interprété de sa propre main à l'harmonica, et l'on savait qu'une journée de course riche en événements allait se dérouler et que l'on pouvait se réjouir d'un compagnon informatif et divertissant tout au long de cette journée. Un homme d'une verve inouïe, d'un art de la narration incomparable et d'une joie indomptable à faire ce qu'il fait, à savoir rendre le plaisir d'assister à une course encore plus savoureux pour le public. Un bel exemple de son expression terre à terre et proche du peuple, lorsqu'il parle d'une voiture de course hors de prix : "Une belle somme - une vieille femme doit tricoter longtemps pour l'acheter".

L'honorable porte-parole de la place. Mais ce n'était là qu'un des nombreux talents de K.H. Kufstadt. Celui qui allait déterminer sa vie et son parcours professionnel. C'est en effet un peu par hasard que le jeune homme de 27 ans, qui venait de servir comme capitaine, a été engagé comme speaker lors d'une course d'aérodrome - et il a tout de suite convaincu ! Bientôt, l'animation de loisir s'est transformée en ce qu'il appelle lui-même "la profession honorable de speaker de terrain". Le standing acquis au cours des années suivantes en tant que spécialiste confirmé de la course automobile, en tant qu'observateur et communicateur sincère, loyal et en même temps critique, l'a amené chez BMW.

L'attaché de presse. Jochen Neerpasch était en train de mettre en place la société BMW Motorsport GmbH et, comme toujours, il avait besoin d'un responsable des relations publiques compétent. Qui était le mieux placé pour le faire que Hufstadt ? D'autant plus que ce dernier avait entre-temps découvert son talent d'écrivain et enthousiasmait les lecteurs des journaux spécialisés avec des histoires de course amusantes, toujours écrites au point. J'avais moi-même découvert très tôt que Kalli était un excellent représentant de l'espèce des relations publiques et je m'étais secrètement dit que je pourrais un jour m'imaginer exercer un tel métier. Des années plus tard, je lui ai effectivement succédé chez BMW.

Le journaliste. En plus de son métier principal d'attaché de presse, Hufstadt a continué à faire des reportages sur les circuits et des reportages. Le fait qu'il ait maîtrisé avec une assurance de rêve l'exercice d'équilibre entre le représentant de la marque et le journaliste objectif en dit long sur son intégrité. Pour ne pas réveiller les chiens qui dorment, il signait parfois ses articles des pseudonymes "Charles B. Whitacker" ou "Carl v. Rheydt".

S'il savait si bien faire tout cela, c'est parce que, comme l'a dit un jour son vieux compagnon de route et chef de presse de longue date au Nürburgring, Luki Scheuer : "... parce qu'on voyait sur ton visage le plaisir et l'enthousiasme avec lesquels tu faisais ton travail". Il a également trouvé du temps pour ses propres activités de sport automobile : il a établi des records du monde à moto et a participé avec succès au championnat d'Europe des voitures de tourisme avec une BMW groupe 2 320.

Le communicateur. Mais un jour, il s'est passé quelque chose que Hufstadt a décrit ainsi : "Tout à coup, j'ai eu l'impression que je ne voulais plus être le Kalli de BMW". Non pas parce qu'il en avait fini avec la marque, mais parce qu'à l'époque, à 40 ans, il voulait encore une fois se créer une nouvelle identité tout à fait autonome.

Le philosophe. Tout comme Hufstadt a toujours eu la fibre philosophique, il avait, malgré - ou peut-être justement à cause - de son humour épatant et parfois simple, un côté profond : il a écrit des livres sérieux sur la course automobile, sur les hommes (par exemple "Paul Rosche - un constructeur de moteurs génial") et - des poèmes. Un extrait de son recueil "Échange avec moi le jour" se lit ainsi : "Rêver, c'est chanter avec le pluvier, nouer la trompe de l'éléphant, offrir son toi au diable...".

Morning has broken en guise d'adieu. Un cercle d'amis a écrit dans son avis de décès pour celui qui est décédé subitement "à plein régime" des suites d'une crise cardiaque : "Kalli était pour nous un bon ami, un partenaire infatigable à l'esprit critique vivifiant, une institution en tant que professionnel honnête des relations publiques, un entraîneur compétent et un merveilleux animateur. Il faisait partie de ces personnes qu'on ne peut jamais oublier".

Et c'est pourquoi personne n'a dû avoir honte de ses larmes lorsqu'à la fin de ses funérailles, les sons de "Morning has broken" ont retenti une fois de plus - un enregistrement de l'original par l'original Kalli Hufstadt.