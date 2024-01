20° anniversario della morte di Kalli Hufstadt: un tuttofare con il cuore

Per decenni ha commentato le gare di formula, sport e turismo nel suo modo inconfondibile. Con il suo modo competente e accattivante di trasmettere l'azione agonistica al pubblico, completo di una grande quantità di conoscenze di base e di commenti pungenti, era semplicemente la scelta ideale per il microfono.

Al Nürburgring, a Hockenheim, al Sachenring o altrove, quando le gare di alto livello affascinavano gli spettatori, anche grazie al suo talento di intrattenitore: Karl-Heinz Hufstadt (nato l'11 gennaio 1941 a Mönchengladbach, morto il 28 gennaio 2004), che tutti conoscevano solo come Kalli. Kalli Hufstadt aveva un grande cuore per il motorsport e ne era anche il miglior ambasciatore.

Il suo marchio di fabbrica era l'armonica. Al mattino, quando Kalli prendeva posto nella cabina di regia e alzava il microfono, si sentiva il suono accogliente e bellissimo della canzone di Cat Stevens "Morning has broken". Eseguita dallo stesso Kalli Hufstadt all'armonica, si capiva che stava per iniziare una giornata di gara ricca di eventi e che ci si poteva aspettare un accompagnamento informativo e divertente per tutta la giornata. Un uomo con un'enorme arguzia, un'impareggiabile capacità di raccontare storie e una gioia sfrenata per il suo lavoro, ovvero rendere il piacere di una visita alle corse ancora più piacevole per il pubblico. Un buon esempio del suo modo di esprimersi con i piedi per terra è stato quando ha parlato di un'auto da corsa peccaminosamente costosa: "Una bella somma - una donna anziana deve lavorare a maglia per un bel po' di tempo per questo".

L'onorevole portavoce. Ma questo era solo uno dei tanti talenti di K.H. Kufstadt. Tuttavia, era quello che avrebbe determinato la sua vita e il suo percorso professionale. Per un caso fortuito, il ventisettenne, che all'epoca era in servizio come capitano, si presentò come annunciatore a una gara aerea - e fece subito colpo! Il suo hobby di presentatore si trasformò presto in quella che lui stesso definì "l'onorevole professione di annunciatore di campo d'aviazione". La fama acquisita negli anni successivi come esperto di corse, osservatore e comunicatore sincero, leale e allo stesso tempo critico, lo portò in BMW.

Il portavoce della stampa. Jochen Neerpasch stava creando la BMW Motorsport GmbH e, per quanto lungimirante e avveduto, aveva bisogno di un responsabile delle pubbliche relazioni capace. Chi era più adatto di Hufstadt? Tanto più che nel frattempo aveva scoperto anche il suo talento di scrittore e deliziava i lettori delle riviste specializzate con storie di corse divertenti e sempre al punto giusto. Io stesso avevo conosciuto Kalli fin da subito come un grande rappresentante della specie dei PR e pensavo segretamente che un giorno avrei potuto immaginare di fare un lavoro del genere per me stesso. Anni dopo, sono stato il suo successore alla BMW.

Il giornalista. Oltre al suo lavoro principale di portavoce della stampa, Hufstadt ha continuato a lavorare come portavoce e giornalista di pista. Il fatto che padroneggiasse l'equilibrio tra rappresentante del marchio e giornalista obiettivo con una sicurezza da sogno la dice lunga sulla sua integrità. Per non svegliare il can che dorme, a volte firmava i suoi articoli con gli pseudonimi "Charles B. Whitacker" o "Carl v. Rheydt".

Era così bravo in tutto questo perché, come disse una volta il suo vecchio compagno e addetto stampa di lunga data al Nürburgring, Luki Scheuer: "... perché si vedeva la gioia e l'entusiasmo con cui facevi il lavoro". Trovò anche il tempo per le sue attività motoristiche: stabilì dei record mondiali di motociclismo e partecipò con successo al Campionato Europeo Turismo con una BMW 320 di Gruppo 2.

Il comunicatore. Ma un giorno accadde qualcosa che Hufstadt descrive così: "Improvvisamente ebbi la sensazione di non voler più essere il Kalli di BMW". Non perché avesse chiuso con il marchio, ma perché a 40 anni voleva crearsi una nuova identità completamente indipendente.

Il filosofo. Hufstadt ha sempre avuto una vena filosofica, ma anche un lato profondo, nonostante - o forse proprio a causa - del suo umorismo brillante e a volte semplice: ha scritto libri seri sulle corse automobilistiche, sulle persone (ad esempio "Paul Rosche - ein genialer Motorenkonstrukteur") e sulla poesia. Un estratto del suo libro "Tausche mit mir den Tag" (Scambia il giorno con me) recita così: "Sognare significa cantare con il piviere, annodare la proboscide dell'elefante, offrire al diavolo te...

Il mattino è scoppiato come un addio. Un gruppo di amici ha scritto nel necrologio per l'uomo morto improvvisamente "a tutto gas" in seguito a un attacco di cuore: "Kalli era un buon amico per noi, un partner instancabile e stimolantemente critico, un'istituzione come onesto professionista delle pubbliche relazioni, un addestratore competente e un meraviglioso intrattenitore. Era una di quelle persone che non si possono dimenticare".

Ed è per questo che nessuno ha dovuto vergognarsi delle proprie lacrime quando il suono di "Morning has broken" è risuonato ancora una volta alla fine del suo servizio funebre - una registrazione dell'originale da parte dell'originale Kalli Hufstadt.