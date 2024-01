20º aniversário da morte de Kalli Hufstadt: uma jogadora polivalente com coração

Kalli" Hufstadt, que, juntamente com Rainer Braun, foi a "voz do Campeonato Alemão de Carros de Turismo" nos anos 90, morreu hoje há 20 anos.

Durante décadas, comentou corridas de fórmula, desporto e carros de turismo à sua maneira inconfundível. Com a sua forma conhecedora e cativante de transmitir a ação da corrida ao público, com uma riqueza de conhecimentos de base e observações incisivas, ele era simplesmente a escolha ideal para o microfone.

Quer fosse em Nürburgring, em Hockenheim, no Sachenring ou em qualquer outro lugar, quando as corridas de alta competição cativavam os espectadores - sobretudo graças ao seu talento como animador: Karl-Heinz Hufstadt (nascido a 11 de janeiro de 1941 em Mönchengladbach, falecido a 28 de janeiro de 2004), que todos conheciam apenas como Kalli. Kalli Hufstadt tinha um grande coração para o desporto automóvel e era também o seu melhor embaixador.

A sua imagem de marca era a harmónica. De manhã, quando Kalli se sentava na cabina do locutor e ligava o microfone, ouviam-se os sons acolhedores e bonitos da canção de Cat Stevens "Morning has broken". Interpretada pelo próprio Kalli Hufstadt na harmónica, sabia-se que um dia de corrida agitado estava prestes a começar e que se podia esperar um companheiro informativo e divertido ao longo do dia. Um homem com uma inteligência tremenda, uma capacidade inigualável de contar histórias e uma alegria desenfreada na sua atividade, nomeadamente tornar o prazer de uma visita às corridas ainda mais agradável para o público. Um bom exemplo da sua forma de se exprimir, com os pés no chão, foi quando falou de um carro de corrida pecaminosamente caro: "Uma bela quantia - uma velhota tem de tricotar durante muito tempo para isso".

O ilustre porta-voz. Mas esse era apenas um dos muitos talentos de K.H. Kufstadt. No entanto, foi esse que determinou a sua vida e o seu percurso profissional. Por acaso, o jovem de 27 anos, que na altura servia como capitão, entrou como locutor numa corrida de aviões - e impressionou logo de início! O seu passatempo como apresentador depressa se transformou naquilo a que ele próprio chamou a "honrosa profissão de locutor de aeródromo". A posição que adquiriu nos anos seguintes como especialista comprovado em corridas, como observador e comunicador sincero, leal e ao mesmo tempo crítico, levou-o à BMW.

O porta-voz de imprensa. Jochen Neerpasch estava a fundar a BMW Motorsport GmbH e - tão previdente e circunspeto como sempre foi - também precisava de um gestor de relações públicas capaz. Quem seria mais adequado do que Hufstadt? Tanto mais que, entretanto, ele também tinha descoberto o seu talento como escritor e deliciava os leitores de revistas especializadas com histórias de corridas divertidas e sempre objectivas. Eu próprio conheci o Kalli desde cedo como um grande representante da espécie de relações públicas e, secretamente, pensei que um dia me poderia imaginar a fazer um trabalho desses. Anos mais tarde, fui de facto o seu sucessor na BMW.

O jornalista. Para além do seu trabalho principal como porta-voz de imprensa, Hufstadt continuou a trabalhar como porta-voz de pista e repórter. O facto de dominar o equilíbrio entre o representante da marca e o jornalista objetivo com uma confiança de sonho é revelador da sua integridade. Para evitar acordar cães adormecidos, por vezes assinava os seus artigos com os pseudónimos "Charles B. Whitacker" ou "Carl v. Rheydt".

Era tão bom em tudo isto porque, como disse um dia o seu velho companheiro e assessor de imprensa de longa data em Nürburgring, Luki Scheuer: "... porque se via a alegria e o entusiasmo com que fazias o trabalho". Também encontrou tempo para as suas próprias actividades no desporto automóvel: estabeleceu recordes mundiais de motociclismo e competiu com sucesso no Campeonato Europeu de Carros de Turismo num BMW 320 do Grupo 2.

O comunicador. Mas um dia aconteceu algo que Hufstadt descreveu da seguinte forma: "De repente, tive a sensação de que já não queria ser o Kalli da BMW". Não porque tivesse acabado com a marca, mas porque queria criar uma identidade nova e completamente independente para si próprio aos 40 anos.

O filósofo. Tal como Hufstadt sempre teve uma veia filosófica, também tinha um lado profundo apesar - ou talvez por causa - do seu humor deslumbrante e por vezes simples: escreveu livros sérios sobre automobilismo, sobre pessoas (por exemplo, "Paul Rosche - ein genialer Motorenkonstrukteur") e - poesia. Um excerto do seu livro "Tausche mit mir den Tag" (Troca o dia comigo) diz o seguinte: "Sonhar é cantar com a tarambola, dar um nó na tromba do elefante, oferecer-te ao diabo...

A manhã rompeu como uma despedida. Um grupo de amigos escreveu no seu obituário para o homem que morreu subitamente "a todo o vapor" na sequência de um ataque cardíaco: "Kalli era um bom amigo para nós, um parceiro incansável e revigorantemente crítico, uma instituição como profissional honesto de relações públicas, treinador competente e um maravilhoso animador. Era uma daquelas pessoas que nunca se esquece".

E é por isso que ninguém precisava de se envergonhar das suas lágrimas quando os sons de "Morning has broken" soaram mais uma vez no final do seu serviço fúnebre - uma gravação do original por Kalli Hufstadt original.