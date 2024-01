Le Team75 Bernhard prend le départ de la Porsche Carrera Cup

En 2001, Timo Bernhard a remporté la victoire finale en tant que plus jeune champion de l'époque. Aujourd'hui, il revient en tant que propriétaire d'équipe dans la Carrera Cup Deutschland : l'équipe Team75 Motorsport prendra le départ de la plus prestigieuse des coupes de marque avec deux Porsche 911 GT3 Cup de la série 992.

En novembre, l'écurie a annoncé qu'elle quitterait provisoirement le DTM après la saison 2023. En décembre, nouvelle mauvaise nouvelle : le sponsor principal KÜS quitte l'écurie.

Le lien étroit avec la Porsche Carrera Cup Deutschland repose en outre sur le fait que la boucle est quasiment bouclée. En effet, avec ce projet, l'équipe de Landstuhl, dans le Palatinat, revient à ses racines : de 2013 à 2016, l'équipe 75 avait déjà enrichi la plus ancienne coupe de marque Porsche. Et elle peut se targuer d'avoir connu de véritables moments forts. Ainsi, le 4 mai 2014, sur le circuit d'Hockenheim, le futur pilote d'usine Porsche, le Néo-Zélandais Earl Bamber, avait déjà remporté le premier triomphe Bernhard. Les 27 et 28 juin 2015, le Danois Nicki-Thiim et les 10 et 11 septembre 2016, Michael Ammermüller ont remporté un double succès impressionnant pour le Team75 Motorsport au Nürburgring.

Aujourd'hui, le Team75 Motorsport se confronte à nouveau à la rude concurrence dans l'environnement hautement professionnel de la Porsche Carrera Cup Deutschland qui, depuis sa création en 1990, offre aux participants, aux spectateurs, aux partenaires et aux invités une expérience intense et variée du sport automobile.

Des informations sur la composition des pilotes et les partenaires de l'équipe suivront prochainement.

Timo Bernhard, propriétaire de l'équipe : "Nous sommes heureux de revenir un peu à nos origines en tant que Team75 Motorsport. Nous avons commencé avec notre équipe il y a plus de dix ans dans la Carrera Cup Deutschland, où nous avons remporté de nombreuses victoires et vécu de grands moments avec de nombreux pilotes forts. En 2024, nous reprendrons le départ de la Porsche Carrera Cup Deutschland, où ma sœur Jennifer Leising prendra la direction du projet. Entre-temps, l'équipe s'est beaucoup développée en participant à l'ADAC GT Masters et au DTM, avec des départs aux 24 heures du Nürburgring, aux 24 heures de Spa ou aux 9 heures de Kyalami. Maintenant, nous nous réjouissons de participer à la Carrera Cup Deutschland avec une équipe fortement structurée et nous voulons bien sûr avoir notre mot à dire dans la lutte pour les meilleurs classements".

La chef d'équipe Jennifer Leising : "Le Team75 Motorsport sera au départ de la Porsche Carrera Cup Deutschland lors de la saison 2024. Un retour à la compétition puisque nous avons participé à la Carrera Cup Deutschland de 2013 à 2016. Et ce avec beaucoup de succès. Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau prendre le départ avec des pilotes forts et très motivés. Mon frère Timo m'a confié la direction du projet pour ce programme, ce dont je suis très heureux. C'est un nouveau défi personnel que je suis très heureux de relever. Toute l'équipe Team75 Motorsport se réjouit de la Porsche Carrera Cup Deutschland 2024 et nous espérons que la saison sera passionnante et riche en événements".