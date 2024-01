Team75 Bernhard gareggia nella Porsche Carrera Cup

Nel 2001, Timo Bernhard è stato il più giovane campione dell'epoca a vincere il titolo assoluto e ora torna nella Carrera Cup Germany come proprietario della squadra: il Team75 Motorsport gareggerà con due Porsche 911 GT3 Cup della serie 992 in quella che è probabilmente la più prestigiosa coppa monomarca.

A novembre, la scuderia ha annunciato che avrebbe lasciato il DTM per il momento dopo la stagione 2023. La successiva brutta notizia è arrivata a dicembre: lo sponsor principale KÜS ha lasciato la squadra corse.

Gli stretti legami con la Porsche Carrera Cup Germany si basano anche sul fatto che il cerchio si è chiuso, per così dire. Con questo progetto, la squadra di Landstuhl nel Palatinato torna alle sue radici: Team75 ha già arricchito la più antica coppa monomarca Porsche dal 2013 al 2016. E può vantare alcuni veri e propri successi. Il primo trionfo di Bernhard è arrivato il 4 maggio 2014 all'Hockenheimring con il futuro pilota Porsche works Earl Bamber dalla Nuova Zelanda. Il 27 e 28 giugno 2015 il Team75 Motorsport ha ottenuto una straordinaria doppietta con il danese Nicki-Thiim e il 10 e 11 settembre 2016 con Michael Ammermüller al Nürburgring.

Il Team75 Motorsport affronterà ora nuovamente una dura competizione nell'ambiente altamente professionale della Porsche Carrera Cup Deutschland, che dalla sua fondazione nel 1990 offre a partecipanti, spettatori, partner e ospiti un'esperienza motoristica intensa e variegata.

Le informazioni sulla formazione dei piloti e sui partner del team seguiranno a breve.

Il proprietario del team Timo Bernhard: "Siamo felici di tornare alle nostre radici come Team75 Motorsport. Abbiamo iniziato con il nostro team più di dieci anni fa nella Carrera Cup Deutschland, ottenendo diverse vittorie con molti piloti forti e vivendo alcuni grandi momenti. Nel 2024 gareggeremo nuovamente nella Porsche Carrera Cup Germany, dove mia sorella Jennifer Leising assumerà la direzione del progetto. Nel frattempo, il team si è sviluppato molto grazie alla partecipazione all'ADAC GT Masters e al DTM, con partenze alla 24 Ore del Nürburgring, alla 24 Ore di Spa e alla 9 Ore di Kyalami. Ora non vediamo l'ora di partecipare alla Carrera Cup Germany con una squadra forte e ovviamente vogliamo dire la nostra nella lotta per le posizioni di vertice."

Il team principal Jennifer Leising: "Il Team75 Motorsport parteciperà alla Porsche Carrera Cup Deutschland nella stagione 2024. Si tratta di un rientro, in quanto siamo stati attivi nella Carrera Cup Germany dal 2013 al 2016. E con successo. Siamo felici di poter competere di nuovo con piloti forti e altamente motivati. Mio fratello Timo mi ha affidato la gestione del progetto per questo programma, cosa che mi fa molto piacere. Si tratta di una nuova sfida personale che sono molto felice di affrontare. L'intero Team75 Motorsport non vede l'ora di partecipare alla Porsche Carrera Cup Germany 2024. Speriamo in una stagione emozionante e ricca di eventi".