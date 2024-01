Team75 Bernhard compete na Taça Porsche Carrera

A Team75 Bernhard vai competir na Porsche Carrera Cup Alemanha em 2024. A antiga equipa do DTM terá dois carros na popular taça de uma marca. Começa no programa de apoio do DTM.

Em 2001, Timo Bernhard foi o campeão mais jovem da época a conquistar o título geral e regressa agora à Carrera Cup Germany como proprietário de equipa: a Team75 Motorsport irá competir com dois Porsche 911 GT3 Cup da série 992 naquela que é provavelmente a mais prestigiada taça de uma só marca.

Em novembro, a equipa de corridas anunciou que iria abandonar o DTM após a época de 2023. A má notícia seguinte chegou em dezembro: o patrocinador principal, KÜS, abandonou a equipa de corridas.

Os laços estreitos com a Porsche Carrera Cup Alemanha também se baseiam no facto de se ter completado um círculo, por assim dizer. Com este projeto, a equipa de Landstuhl, no Palatinado, regressa às suas raízes: a Team75 já enriqueceu a mais antiga Taça Porsche de uma só marca de 2013 a 2016. E pode recordar alguns pontos altos. O primeiro triunfo de Bernhard aconteceu a 4 de maio de 2014, em Hockenheimring, com o futuro piloto da Porsche, Earl Bamber, da Nova Zelândia. Duas vitórias impressionantes para a Team75 Motorsport aconteceram em 27 e 28 de junho de 2015 com Nicki-Thiim da Dinamarca e em 10 e 11 de setembro de 2016 com Michael Ammermüller em Nürburgring.

A Team75 Motorsport irá agora, mais uma vez, enfrentar uma dura competição no ambiente altamente profissional da Porsche Carrera Cup Deutschland, que tem vindo a oferecer aos participantes, espectadores, parceiros e convidados uma intensa e variada experiência de desporto automóvel desde a sua fundação em 1990.

As informações sobre o alinhamento de pilotos e parceiros de equipa serão divulgadas em breve.

O proprietário da equipa, Timo Bernhard: "Estamos muito satisfeitos por regressar às nossas raízes como Team75 Motorsport. Começámos com a nossa equipa há mais de dez anos na Carrera Cup Deutschland, alcançámos uma série de vitórias com muitos pilotos fortes e vivemos grandes momentos. Em 2024, voltaremos a competir na Porsche Carrera Cup Germany, onde a minha irmã Jennifer Leising assumirá a gestão do projeto. Entretanto, a equipa desenvolveu-se muito através da participação no ADAC GT Masters e no DTM, com partidas nas 24 Horas de Nürburgring, nas 24 Horas de Spa e nas 9 Horas de Kyalami. Estamos agora ansiosos por participar na Carrera Cup Alemanha com uma equipa forte e, obviamente, queremos ter uma palavra a dizer na luta pelas primeiras posições."

Jennifer Leising, chefe de equipa: "A Team75 Motorsport vai competir na Porsche Carrera Cup Deutschland na época de 2024. Trata-se de uma reentrada, uma vez que estivemos activos na Carrera Cup Germany de 2013 a 2016. E com bastante sucesso. Estamos muito satisfeitos por podermos voltar a competir com pilotos fortes e altamente motivados. O meu irmão Timo confiou-me a gestão do projeto para este programa, o que me deixa muito satisfeito. Este é um novo desafio pessoal que estou muito feliz por aceitar. Toda a Team75 Motorsport está ansiosa pela Porsche Carrera Cup Alemanha 2024 e espera uma época emocionante e cheia de acontecimentos".