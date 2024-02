David Schumacher ne participera plus à WINWARD en 2024

Après deux ans de collaboration, David Schumacher et WINWARD Racing se séparent. C'est ce qu'a confirmé Christian Hohenadel, le directeur de l'écurie germano-texane Mercedes-AMG, à nos confrères de Motorsport-Magazin. WINWARD Racing a récemment remporté la catégorie GTD aux 24h de Daytona, le traditionnel coup d'envoi de la saison de l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Schumacher a pris le départ du DTM pour WINWARD Racing en 2022 et 2023. Lors de sa première année, Schumacher n'a pas obtenu de résultat probant. Il a terminé la saison 2023 à la 25e place du classement général, son meilleur résultat étant la neuvième place dans le chaos de la pluie sur le Nürburgring.

Outre Lucas Auer, Maro Engel, qui a récemment pris le départ en DTM pour Landgraf Motorsport, devrait à l'avenir prendre le départ pour WINWARD Racing.

David Schumacher continuera à faire partie de l'équipe de pilotes officiels de Mercedes-AMG en 2024. Jeudi, la marque d'Affalterbach a confirmé une nouvelle fois la présence de Schumacher dans l'équipe en tant que pilote junior.

"Rien n'est encore signé", a déclaré Schumacher, 22 ans, à propos d'un autre programme en DTM.

Comme Landgraf Motorsport ne participera probablement plus au DTM, il ne reste plus à Schumacher que l'équipe Haupt Racing comme option. Mais l'écurie de l'ancien pilote de DTM Hubert Haupt a récemment déclaré qu'elle souhaitait continuer avec les pilotes actuels Luca Stolz et Arjun Maini. De plus, certaines raisons commerciales semblent s'opposer à ce changement : Schumacher est soutenu par Ravenol, tandis que Mannol, un autre fabricant de lubrifiants, est le partenaire officiel de l'écurie.

D'autres options pour la saison 2024 de Schumacher sont le GT World Challenge Europe, auquel il a déjà participé en 2023 et où il a obtenu de meilleurs résultats que dans le DTM, ainsi que l'ADAC GT Masters. Ici, Schumacher continuerait à rouler sur la plateforme du DTM, mais pourrait acquérir davantage d'expérience, car l'ADAC conçoit sa série GT3 de longue date comme une plateforme de relève pour le DTM.