David Schumacher non parteciperà più alla WINWARD nel 2024

Dopo due anni di collaborazione, le strade di David Schumacher e WINWARD Racing si separano. Lo ha confermato Christian Hohenadel, Team Principal della scuderia tedesco-texana Mercedes-AMG, ai colleghi di Motorsport-Magazin. WINWARD Racing ha recentemente vinto la classe GTD alla 24 Ore di Daytona, tradizionale apertura della stagione dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Schumacher ha gareggiato per WINWARD Racing nel DTM nel 2022 e nel 2023. Nel suo anno di debutto, Schumacher non è riuscito a ottenere risultati tangibili. Ha concluso la stagione 2023 al 25° posto nella classifica generale, con il suo miglior risultato che è stato il nono posto nel caos della pioggia al Nürburgring.

Maro Engel, che di recente ha corso per Landgraf Motorsport nel DTM, sarà al fianco di Lucas Auer per WINWARD Racing.

Anche David Schumacher farà parte della squadra ufficiale di piloti Mercedes-AMG nel 2024. Giovedì il marchio di Affalterbach ha nuovamente confermato Schumacher come pilota junior della squadra.

"Non è stato ancora firmato nulla", ha detto il 22enne Schumacher a proposito di un ulteriore programma nel DTM.

Poiché il Landgraf Motorsport probabilmente non parteciperà più al DTM, l'unica opzione rimasta a Schumacher è l'Haupt Racing Team. Tuttavia, la scuderia dell'ex pilota del DTM Hubert Haupt ha recentemente dichiarato di voler continuare con i suoi attuali piloti Luca Stolz e Arjun Maini. Ci sono anche ovvie ragioni commerciali contro il cambiamento: Schumacher è supportato da Ravenol, mentre Mannol, un altro produttore di lubrificanti, è partner ufficiale della scuderia.

Altre opzioni per la stagione 2024 di Schumacher sono il GT World Challenge Europe, in cui ha già gareggiato nel 2023 ottenendo risultati migliori rispetto al DTM, e l'ADAC GT Masters. Schumacher continuerebbe a gareggiare sulla piattaforma del DTM, ma avrebbe la possibilità di acquisire ulteriore esperienza, dato che l'ADAC sta organizzando la sua storica serie GT3 come piattaforma per i giovani talenti del DTM.