David Schumacher deixará de competir no WINWARD em 2024

Após dois anos juntos, David Schumacher e a WINWARD Racing estão a seguir caminhos separados. Esta informação foi confirmada por Christian Hohenadel, Diretor de Equipa da equipa germano-texana Mercedes-AMG, aos colegas da Motorsport-Magazin. A WINWARD Racing venceu recentemente a classe GTD nas 24 Horas de Daytona, a tradicional abertura da temporada do IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Schumacher competiu pela WINWARD Racing no DTM em 2022 e 2023. No seu ano de estreia, Schumacher não conseguiu alcançar quaisquer resultados tangíveis. Ele terminou a temporada de 2023 em 25º lugar na classificação geral, com seu melhor resultado sendo o nono lugar no caos da chuva em Nürburgring.

Maro Engel, que mais recentemente correu pela Landgraf Motorsport no DTM, vai alinhar pela WINWARD Racing ao lado de Lucas Auer.

David Schumacher também fará parte da equipa oficial de pilotos da Mercedes-AMG em 2024. Na quinta-feira, a marca de Affalterbach confirmou mais uma vez Schumacher como piloto júnior da equipa.

"Nada foi assinado ainda", disse Schumacher, de 22 anos, sobre um novo programa no DTM.

Uma vez que a Landgraf Motorsport já não irá provavelmente competir no DTM, a única opção que resta a Schumacher é a Haupt Racing Team. No entanto, a equipa de corrida do antigo piloto do DTM Hubert Haupt declarou recentemente que gostaria de continuar com os seus actuais pilotos Luca Stolz e Arjun Maini. Existem também algumas razões comerciais óbvias contra a mudança: Schumacher é apoiado pela Ravenol, enquanto a Mannol, outro fabricante de lubrificantes, é um parceiro oficial da equipa de corrida.

Outras opções para a época de 2024 de Schumacher são o GT World Challenge Europe, no qual já competiu em 2023 e obteve melhores resultados do que no DTM, e o ADAC GT Masters. Schumacher continuaria a correr na plataforma do DTM, mas poderia ganhar mais experiência, uma vez que o ADAC está a organizar a sua série GT3 de longa data como uma plataforma para jovens talentos para o DTM.