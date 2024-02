Cambio de testigo: Axel Randolph sucede a Ernst Moser

Cambio de relevo en SCHERER SPORT PHX: Axel Randolph (54) asumió el 1 de enero la dirección de la exitosa escudería con sede en Meuspath, en el circuito de Nürburgring. El ingeniero diplomado sucede como director del equipo a Ernst Moser, que se ha retirado a los 62 años y actuará en el futuro como asesor.

"Por supuesto, una personalidad como Ernst Moser no puede ser sustituida 1:1", afirma Christian Scherer, CEO del Grupo Scherer y fundador de SCHERER SPORT. "Pero estoy convencido de que en Axel Randolph hemos encontrado una muy buena solución para llevar al equipo con éxito a la próxima era. Como ingeniero, conoce el aspecto técnico de este deporte. También tiene mucha experiencia en gestión de equipos y proyectos y está muy bien relacionado con el mundo del motor. Estoy deseando trabajar con él".

Axel Randolph ha pasado gran parte de su carrera profesional en HWA. Desde 1996 hasta 2017, desempeñó un papel clave en el éxito de HWA en el DTM y otras series de carreras como ingeniero de carrera, Jefe de Operaciones de Carrera y más tarde Jefe de Gestión de Equipo. En el DTM, trabajó como ingeniero de carrera con el campeón del mundo de Fórmula 1 Mika Häkkinen, entre otros, y llevó a Paul Di Resta al título en 2010. Más recientemente, Randolph estuvo a cargo del proyecto steer-by-wire con el Audi R8 LMS GT2 para la empresa tecnológica Schaeffler.

"Es un gran honor para mí poder dirigir un equipo de tanto renombre", afirma Axel Randolph. "Conozco a Ernst Moser desde hace 25 años. Fuimos rivales en el DTM, pero siempre en términos amistosos. Conocí SCHERER SPORT PHX el año pasado a través de diversas actividades en ingeniería e inmediatamente me sentí como en casa en el equipo. El puesto de director de equipo es, por supuesto, un reto muy especial. Por eso me alegro de que Christian Scherer apueste por el equipo. Y Ernst Moser me ha asegurado que puedo llamarle en cualquier momento si necesitamos su consejo".

"Estoy seguro de que Axel Randolph es el hombre adecuado para el SCHERER SPORT PHX", afirma Ernst Moser. "Reconozco sus cualidades y sé que el equipo está en buenas manos con él y con Christian Scherer. Para mí, este es el comienzo de una nueva etapa en mi vida, que me hace mucha ilusión. Seguiré los acontecimientos desde la distancia y estaré encantado de dar consejos".

El apellido Moser también seguirá formando parte del equipo en el negocio operativo: Ron, el hijo de Ernst Moser, seguirá trabajando como director del equipo SCHERER SPORT PHX.