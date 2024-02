Passage de témoin : Axel Randolph succède à Ernst Moser

L'ingénieur de course DTM de longue date Axel Randolph succède à Ernst Moser chez SCHERER SPORT PHX. Randolph devient le nouveau chef d'équipe et remplace Ernst Moser, qui a pris sa retraite à la fin de l'année.

Passage de témoin chez SCHERER SPORT PHX : Axel Randolph (54 ans) a repris le 1er janvier la direction de l'équipe de course à succès basée à Meuspath, près du Nürburgring. L'ingénieur diplômé succède en tant que chef d'équipe à Ernst Moser qui, à 62 ans, a pris sa retraite et sera désormais consultant.

"Une personnalité comme Ernst Moser ne peut bien sûr pas être remplacée à l'identique", déclare Christian Scherer, CEO du groupe Scherer et fondateur de SCHERER SPORT. "Mais je suis convaincu qu'avec Axel Randolph, nous avons trouvé une très bonne solution pour mener l'équipe avec succès dans la prochaine ère. En tant qu'ingénieur, il connaît le côté technique du sport. De plus, il apporte une grande expérience de la gestion d'équipe et de projet et dispose d'un excellent réseau dans le milieu du sport automobile. Je me réjouis de cette collaboration".

Axel Randolph a passé une grande partie de sa carrière professionnelle chez HWA. De 1996 à 2017, il a largement contribué aux succès de HWA en DTM et dans d'autres séries de courses en tant qu'ingénieur de course, Head of Race Operations et plus tard Head of Team Management. En DTM, il a notamment travaillé comme ingénieur de course avec le champion du monde de Formule 1 Mika Häkkinen et a conduit Paul Di Resta au titre en 2010. Dernièrement, Randolph s'est occupé du projet Steer-by-wire avec l'Audi R8 LMS GT2 pour l'entreprise technologique Schaeffler.

"C'est un grand honneur pour moi de pouvoir diriger une équipe aussi prestigieuse", déclare Axel Randolph. "Je connais Ernst Moser depuis 25 ans. En DTM, nous étions des concurrents, mais nous avons toujours entretenu des relations amicales. J'ai fait la connaissance de SCHERER SPORT PHX l'année dernière grâce à différentes activités dans l'ingénierie et je me suis tout de suite senti à l'aise dans l'équipe. La position de chef d'équipe est bien sûr un défi tout particulier. C'est pourquoi je suis heureux que Christian Scherer soit derrière l'équipe. Et Ernst Moser m'a assuré que je pouvais l'appeler à tout moment si nous avions besoin de ses conseils".

"Je suis sûr qu'Axel Randolph est l'homme de la situation pour SCHERER SPORT PHX", déclare Ernst Moser. "Je connais ses qualités et je sais que l'équipe est entre de bonnes mains avec lui et Christian Scherer. Pour ma part, c'est une toute nouvelle phase de ma vie qui commence et je m'en réjouis. Je suivrai les événements de loin et me tiendrai volontiers à disposition pour des conseils".

Le nom de Moser reste toutefois présent dans l'équipe au niveau opérationnel : Le fils d'Ernst Moser, Ron, continue de travailler pour SCHERER SPORT PHX en tant que manager d'équipe.