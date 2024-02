Cambio di testimone: Axel Randolph succede a Ernst Moser

Cambio di testimone alla SCHERER SPORT PHX: il 1° gennaio Axel Randolph (54 anni) ha assunto la direzione del team di successo con sede a Meuspath al Nürburgring. L'ingegnere laureato succede a Ernst Moser come Team Principal, che si è ritirato all'età di 62 anni e in futuro agirà come consulente.

"Naturalmente una personalità come Ernst Moser non può essere sostituita 1:1", afferma Christian Scherer, CEO del Gruppo Scherer e fondatore di SCHERER SPORT. "Ma sono convinto che abbiamo trovato in Axel Randolph un'ottima soluzione per guidare con successo la squadra nella prossima era. Come ingegnere, conosce l'aspetto tecnico di questo sport. Ha anche molta esperienza nella gestione di team e progetti ed è molto ben inserito nel mondo del motorsport. Non vedo l'ora di lavorare con lui".

Axel Randolph ha trascorso gran parte della sua carriera professionale in HWA. Dal 1996 al 2017, ha svolto un ruolo chiave nel successo di HWA nel DTM e in altre serie di corse come ingegnere di gara, responsabile delle operazioni di gara e successivamente responsabile della gestione del team. Nel DTM ha lavorato come ingegnere di gara con il campione del mondo di Formula 1 Mika Häkkinen, tra gli altri, e ha portato Paul Di Resta al titolo nel 2010. Più recentemente, Randolph è stato responsabile del progetto steer-by-wire con l'Audi R8 LMS GT2 per l'azienda tecnologica Schaeffler.

"È un grande onore per me poter gestire un team così rinomato", afferma Axel Randolph. "Conosco Ernst Moser da 25 anni. Eravamo rivali nel DTM, ma sempre in rapporti amichevoli. L'anno scorso ho conosciuto SCHERER SPORT PHX grazie a diverse attività di ingegneria e mi sono sentito subito a casa nel team. La posizione di team principal è ovviamente una sfida molto speciale. Per questo sono felice che Christian Scherer sostenga la squadra. Ed Ernst Moser mi ha assicurato che posso chiamarlo in qualsiasi momento se abbiamo bisogno dei suoi consigli".

"Sono certo che Axel Randolph sia l'uomo giusto per la SCHERER SPORT PHX", afferma Ernst Moser. "Riconosco le sue qualità e so che la squadra è in buone mani con lui e Christian Scherer. Per me questo è l'inizio di una nuova fase della mia vita, che non vedo l'ora di affrontare. Seguirò gli eventi da lontano e sarò felice di dare consigli".

Il nome Moser rimarrà nel team anche nell'attività operativa: Ron, il figlio di Ernst Moser, continuerà a lavorare come team manager per SCHERER SPORT PHX.