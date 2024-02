Mudança de testemunho: Axel Randolph sucede a Ernst Moser

Axel Randolph, engenheiro de corrida de longa data do DTM, sucede a Ernst Moser na SCHERER SPORT PHX. Randolph torna-se o novo chefe de equipa e substitui Ernst Moser, que se reformou no final do ano.

Mudança de bastão na SCHERER SPORT PHX: Axel Randolph (54) assumiu a direção da bem sucedida equipa de corridas sediada em Meuspath, em Nürburgring, a 1 de janeiro. O engenheiro graduado sucede a Ernst Moser como Chefe de Equipa, que se reformou aos 62 anos e que, no futuro, actuará como consultor.

"É claro que uma personalidade como Ernst Moser não pode ser substituída 1:1", diz Christian Scherer, CEO do Grupo Scherer e fundador da SCHERER SPORT. "Mas estou convencido que em Axel Randolph encontrámos uma solução muito boa para conduzir a equipa com sucesso para a próxima era. Como engenheiro, ele conhece o lado técnico do desporto. Tem também muita experiência em gestão de equipas e projectos e está muito bem relacionado com o mundo do desporto automóvel. Estou ansioso por trabalhar com ele".

Axel Randolph passou uma grande parte da sua carreira profissional na HWA. De 1996 a 2017, desempenhou um papel fundamental no sucesso da HWA no DTM e noutras séries de corridas como engenheiro de corridas, chefe de operações de corridas e, mais tarde, chefe de gestão de equipas. No DTM, trabalhou como engenheiro de corrida com o Campeão do Mundo de Fórmula 1 Mika Häkkinen, entre outros, e conduziu Paul Di Resta ao título em 2010. Mais recentemente, Randolph foi responsável pelo projeto steer-by-wire com o Audi R8 LMS GT2 para a empresa de tecnologia Schaeffler.

"É uma grande honra para mim poder gerir uma equipa tão famosa", afirma Axel Randolph. "Conheço Ernst Moser há 25 anos. Fomos rivais no DTM, mas sempre em termos amigáveis. Conheci a SCHERER SPORT PHX no ano passado através de várias actividades de engenharia e senti-me imediatamente em casa na equipa. A posição de chefe de equipa é, naturalmente, um desafio muito especial. É por isso que estou contente por Christian Scherer apoiar a equipa. E Ernst Moser garantiu-me que posso telefonar-lhe em qualquer altura se precisarmos dos seus conselhos".

"Estou certo de que Axel Randolph é o homem certo para a SCHERER SPORT PHX", diz Ernst Moser. "Reconheço as suas qualidades e sei que a equipa está em boas mãos com ele e Christian Scherer. Para mim, este é o início de uma nova fase da minha vida, pela qual estou realmente ansioso. Vou acompanhar os acontecimentos à distância e terei todo o gosto em dar conselhos".

O nome Moser também continuará a fazer parte da equipa no negócio operacional: O filho de Ernst Moser, Ron, continuará a trabalhar como gestor de equipa da SCHERER SPORT PHX.