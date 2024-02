Atualização: A situação atual da época 2024 do DTM

Um porta-voz da ADAC confirmou à SPEEDWEEK que cerca de 22 a 24 carros GT3 vão competir no DTM este ano. Embora o número de participantes diminua ligeiramente, a qualidade da condução na série de corridas continuará a ser muito elevada e, juntamente com o GT World Challenge Europe, o DTM terá o campo de GT3 mais forte em termos de qualidade.

Originalmente, a ADAC tinha planeado fazer uma antevisão da grelha de partida antes do Natal - tal como no ADAC GT Masters e no ADAC GT4 Germany. No entanto, a ADAC adiou esta decisão e a razão deve ser feliz para muitos fãs!

"Como os dois fabricantes britânicos só nos contactaram pouco antes, adiámos a publicação porque queríamos oferecer aos fãs uma visão realista e não queríamos deixar alguns fabricantes de fora", explicou um porta-voz da ADAC. Os construtores britânicos em causa são a Aston Martin e a McLaren.

Enquanto a equipa de corridas belga Comtoyou Racing está a trabalhar num programa DTM com o Aston Martin, a antiga equipa de corridas BMW Project 1 irá provavelmente mudar para o McLaren 720S GT3 no DTM.

Outra razão para o adiamento da comunicação da ADAC deve-se à Mercedes-AMG. De acordo com a ADAC, durante muito tempo não ficou claro quantos carros o fabricante de Affalterbach iria apoiar e com que pilotos.

No entanto, de acordo com o ADAC, as perspectivas para o campo de participantes na temporada 2024 do DTM devem ser publicadas em breve.