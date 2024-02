David Schumacher face à l'arrêt provisoire du DTM !

Après la première fuite selon laquelle David Schumacher ne participerait pas cette année au DTM pour WINWARD Racing, il est de plus en plus clair que le fils du sextuple vainqueur de Formule 1 Ralf Schumacher ne participera pas du tout à la série de courses la plus connue d'Allemagne en 2024. C'est le magazine Motorsport-Magazin qui en a d'abord parlé.

Schumacher a pris le départ du DTM pour WINWARD Racing en 2022 et 2023. Lors de sa première année, Schumacher n'a pas obtenu de résultat probant. Il a terminé la saison 2023 à la 25e place du classement général, son meilleur résultat étant la neuvième place dans le chaos de la pluie au Nürburgring.

En 2024, Lucas Auer et Maro Engel devraient prendre le départ en DTM pour WINWARD Racing. Engel travaillait dernièrement pour Landgraf Motorsport en DTM, mais l'équipe championne de l'ADAC GT Masters en 2022 et 2023 ne devrait plus participer au DTM cette année. L'équipe Haupt Racing a fait savoir il y a plusieurs semaines déjà qu'elle souhaitait continuer avec les pilotes actuels, Stolz et Maini.

De plus, des raisons commerciales s'opposent au transfert de Schumacher vers l'équipe HRT. Alors que Schumacher est encouragé et soutenu par Ravenol, c'est une autre entreprise de lubrifiants, Mannol, qui est le partenaire officiel de l'équipe de l'ancien pilote de DTM Hubert Haupt.

Mais David Schumacher fera toujours partie de l'équipe de pilotes officiels de Mercedes-AMG en 2024. Jeudi, la marque d'Affalterbach a confirmé une nouvelle fois la présence de Schumacher dans l'équipe en tant que pilote junior.

Les options pour la saison 2024 de David Schumacher sont le GT World Challenge Europe, auquel il a déjà participé en 2023 et où il a pu enregistrer de meilleurs résultats qu'en DTM et même fêter une victoire de classe sur le Nürburgring avec Miklas Born et l'ancien pilote DTM Marius Zug, ainsi que l'ADAC GT Masters. Ici, Schumacher continuerait à rouler sur la plateforme du DTM, mais pourrait acquérir davantage d'expérience, car l'ADAC fait de sa série GT3, qui existe depuis longtemps, une plateforme pour les jeunes talents du DTM.