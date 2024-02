David Schumacher rischia il ritiro provvisorio dal DTM!

Dopo che per la prima volta era trapelato che David Schumacher non avrebbe corso per WINWARD Racing nel DTM quest'anno, ora sta diventando sempre più chiaro che il figlio di Ralf Schumacher, sei volte vincitore di gare di Formula 1, non parteciperà alla serie automobilistica più famosa della Germania nel 2024. Motorsport-Magazin ne ha dato notizia per primo.

Schumacher ha partecipato al DTM per WINWARD Racing nel 2022 e nel 2023. Nel suo anno di debutto, Schumacher non ha ottenuto risultati tangibili. Ha concluso la stagione 2023 al 25° posto nella classifica generale, con il suo miglior risultato che è stato il nono posto nel caos della pioggia al Nürburgring.

Lucas Auer e Maro Engel parteciperanno al DTM per WINWARD Racing nel 2024. Engel ha guidato di recente per Landgraf Motorsport nel DTM, ma la squadra vincitrice del campionato ADAC GT Masters nel 2022 e 2023 probabilmente non parteciperà più al DTM quest'anno. L'Haupt Racing Team ha annunciato settimane fa di voler continuare con gli attuali piloti Stolz e Maini.

Ci sono anche ragioni commerciali che impediscono a Schumacher di passare al team HRT. Mentre Schumacher è sponsorizzato e sostenuto da Ravenol, un'altra azienda di lubrificanti, Mannol, è il partner ufficiale del team dell'ex pilota DTM Hubert Haupt.

Tuttavia, David Schumacher farà anche parte della squadra ufficiale di piloti Mercedes-AMG nel 2024. Giovedì, il marchio di Affalterbach ha nuovamente confermato Schumacher come pilota junior della squadra.

Le opzioni per la stagione 2024 di David Schumacher includono il GT World Challenge Europe, in cui ha già gareggiato nel 2023 ottenendo risultati migliori rispetto al DTM e festeggiando persino una vittoria di classe al Nürburgring con Miklas Born e l'ex pilota del DTM Marius Zug, nonché l'ADAC GT Masters. Schumacher continuerebbe a correre sulla piattaforma del DTM, ma potrebbe acquisire ulteriore esperienza, poiché l'ADAC sta organizzando la sua serie GT3 di lunga data come piattaforma per i giovani talenti del DTM.