David Schumacher enfrenta uma reforma provisória do DTM!

A época de 2024 do DTM irá provavelmente decorrer sem David Schumacher. Após dois anos difíceis no DTM, o filho de Ralf Schumacher está prestes a reformar-se. Continua a fazer parte da equipa de pilotos da Mercedes-AMG.

Depois de ter sido divulgado pela primeira vez que David Schumacher não iria correr pela WINWARD Racing no DTM este ano, está agora a tornar-se cada vez mais claro que o filho do seis vezes vencedor de corridas de Fórmula 1, Ralf Schumacher, não irá competir na série de corridas mais conhecida da Alemanha em 2024. O Motorsport-Magazin foi o primeiro a noticiar este facto.

Schumacher competiu no DTM pela WINWARD Racing em 2022 e 2023. No seu ano de estreia, Schumacher não conseguiu alcançar quaisquer resultados tangíveis. Ele terminou a temporada de 2023 em 25º lugar na classificação geral, com seu melhor resultado sendo o nono lugar no caos da chuva em Nürburgring.

Lucas Auer e Maro Engel vão competir no DTM pela WINWARD Racing em 2024. Engel conduziu mais recentemente para a Landgraf Motorsport no DTM, mas a equipa vencedora do campeonato ADAC GT Masters de 2022 e 2023 provavelmente já não competirá no DTM este ano. A Haupt Racing Team anunciou há semanas que gostaria de continuar com os actuais pilotos Stolz e Maini.

Existem também razões comerciais contra a mudança de Schumacher para a equipa HRT. Enquanto Schumacher é patrocinado e apoiado pela Ravenol, outra empresa de lubrificantes, a Mannol, é o parceiro oficial da equipa do antigo piloto do DTM Hubert Haupt.

No entanto, David Schumacher também fará parte da equipa oficial de pilotos da Mercedes-AMG em 2024. Na quinta-feira, a marca de Affalterbach confirmou mais uma vez Schumacher como piloto júnior da equipa.

As opções para a temporada de 2024 de David Schumacher incluem o GT World Challenge Europe, no qual ele já competiu em 2023 e obteve melhores resultados do que no DTM e até comemorou uma vitória na classe em Nürburgring com Miklas Born e o ex-piloto do DTM Marius Zug, bem como o ADAC GT Masters. Schumacher continuará a correr na plataforma do DTM, mas poderá ganhar mais experiência, uma vez que a ADAC está a organizar a sua série GT3 de longa data como plataforma para jovens talentos no DTM.