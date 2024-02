McLaren fait ses débuts - sept marques en DTM en 2024

Pour la première fois, McLaren sera présent en DTM ! Jusqu'à présent, pas moins de sept marques sont inscrites dans la série de courses la plus connue d'Allemagne. L'engagement d'Aston Martin n'est pas encore clair.

Le DTM sera encore plus diversifié lors de la saison 2024 : le plateau s'élargit à sept marques pour le 40e anniversaire de la série de courses. Pour la première fois dans l'histoire du DTM, la marque culte britannique McLaren participera à toutes les courses d'une saison. La McLaren 720 GT3 Evo sera confrontée à la rude concurrence d'Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG et du champion en titre Porsche lors du DTM 2024. Le DTM débutera sa saison anniversaire du 26 au 28 avril au Motorsport Arena d'Oschersleben. Toutes les courses seront retransmises en direct par ProSieben en Allemagne. Les billets et les bons pour le DTM 2024 sont disponibles en ligne sur dtm.com.

"McLaren est un nouveau venu spectaculaire pour le DTM, les fans peuvent se réjouir de voir sept marques dans le DTM 2024. Le champ de pilotes sera également très fort, le tenant du titre Thomas Preining et ses poursuivants Mirko Bortolotti et Ricardo Feller ont déjà annoncé qu'ils attaqueraient à nouveau en DTM en 2024. Dans les semaines à venir, nous pouvons également nous réjouir de quelques nouvelles pour une saison DTM 2024 passionnante", déclare Thomas Voss, directeur de l'ADAC Motorsport.

La supercar anglaise aux gènes de Formule 1 enthousiasme par son aspect et sa technique spectaculaires. Cette voiture de sport de taille moyenne est la seule du plateau à être construite sur un châssis en carbone. Même sous la carrosserie en fibre de carbone, McLaren emprunte d'autres voies avec la 720S GT3 Evo. La Britannique est la seule voiture du DTM à être propulsée par un moteur V8 bi-turbo de quatre litres.

La McLaren sera probablement utilisée dans le cadre d'une collaboration entre l'ancienne équipe BMW Project 1 et Dörr Motorsport de Francfort. Des informations plus précises seront annoncées prochainement.

L'Aston Martin de Comtoyou Racing n'est pas encore inscrite définitivement au DTM. L'équipe belge hésite encore entre un programme en DTM et l'International GT Open, qui serait un complément au programme principal en GT World Challenge Europe.

La McLaren rencontrera pour la première fois la concurrence allemande et italienne lors du test officiel de pré-saison du DTM à Hockenheim. Les 9 et 10 avril, toutes les équipes s'y prépareront au début de la saison lors d'un test commun.