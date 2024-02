McLaren festeggia il debutto: sette marchi nel DTM nel 2024

McLaren sarà rappresentata per la prima volta nel DTM! Attualmente sono ben sette i marchi iscritti alla serie di corse più famosa della Germania. Il coinvolgimento di Aston Martin non è ancora chiaro.

Nella stagione 2024 il DTM sarà ancora più vario: per il 40° anniversario della serie di corse, il campo di gara salirà a sette marchi. Per la prima volta nella storia del DTM, il marchio britannico di culto McLaren parteciperà a tutte le gare di una stagione. La McLaren 720 GT3 Evo dovrà affrontare la dura concorrenza di Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG e del campione in carica Porsche nel DTM 2024. Il DTM darà il via alla stagione del suo anniversario alla Motorsport Arena di Oschersleben dal 26 al 28 aprile, con tutte le gare trasmesse in diretta in Germania da ProSieben. I biglietti e i voucher per il DTM 2024 sono disponibili online su dtm.com.

"La McLaren è una novità spettacolare per il DTM e i fan possono contare su sette marchi nel DTM 2024. Anche la formazione dei piloti sarà forte: il campione in carica Thomas Preining e i suoi rivali Mirko Bortolotti e Ricardo Feller hanno già annunciato che torneranno a gareggiare nel DTM nel 2024. Nelle prossime settimane, inoltre, potremo aspettarci altre novità per un'entusiasmante stagione DTM 2024", afferma il responsabile ADAC per il Motorsport Thomas Voss.

La supersportiva inglese con geni da Formula 1 colpisce per il suo aspetto spettacolare e la sua tecnologia. L'auto sportiva a motore centrale è l'unica vettura del settore a essere costruita su un telaio in fibra di carbonio. Anche McLaren adotta un approccio diverso sotto la carrozzeria in fibra di carbonio con la 720S GT3 Evo, l'unico veicolo nel DTM a essere alimentato da un motore V8 bi-turbo da quattro litri.

La McLaren sarà probabilmente schierata da una collaborazione tra l'ex team BMW Project 1 e la Dörr Motorsport di Francoforte. Informazioni più dettagliate saranno annunciate a breve.

L'Aston Martin del Comtoyou Racing non è ancora stata iscritta definitivamente al DTM. Il team belga è ancora indeciso tra un programma nel DTM e l'International GT Open, che andrebbe ad aggiungersi al programma principale del GT World Challenge Europe.

La McLaren incontrerà per la prima volta la concorrenza tedesca e italiana in occasione dei test pre-stagionali ufficiali del DTM a Hockenheim. Il 9 e 10 aprile, tutti i team si prepareranno per l'inizio della stagione con un test congiunto.