McLaren festeja estreia - sete marcas no DTM em 2024

A McLaren vai estar representada no DTM pela primeira vez! Atualmente, nada menos do que sete marcas estão inscritas na mais conhecida série de corridas da Alemanha. A participação da Aston Martin ainda não é clara.

O DTM vai ser ainda mais diversificado na época de 2024: o campo vai aumentar para sete marcas para o 40º aniversário da série de corridas. Pela primeira vez na história do DTM, a marca de culto britânica McLaren participará em todas as corridas de uma época. O McLaren 720 GT3 Evo enfrentará a forte concorrência da Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG e da atual campeã Porsche no DTM de 2024. O DTM iniciará a sua época de aniversário na Motorsport Arena Oschersleben, de 26 a 28 de abril, com todas as corridas transmitidas em direto na Alemanha pela ProSieben. Os bilhetes e vouchers para o DTM 2024 estão disponíveis online em dtm.com.

"A McLaren é uma nova e espetacular adição ao DTM e os fãs podem contar com sete marcas no DTM 2024. O alinhamento de pilotos também será forte, com o atual campeão Thomas Preining e os seus rivais Mirko Bortolotti e Ricardo Feller a terem já anunciado a sua intenção de voltar a competir no DTM em 2024. Nas próximas semanas, podemos também aguardar mais algumas novidades para uma emocionante época de 2024 do DTM", afirma Thomas Voss, Diretor de Automobilismo da ADAC.

O superdesportivo inglês com genes de Fórmula 1 impressiona pelo seu aspeto e tecnologia espectaculares. O carro desportivo com motor central é o único veículo no campo a ser construído sobre um chassis de fibra de carbono. A McLaren também adopta uma abordagem diferente sob a carroçaria de fibra de carbono com o 720S GT3 Evo, o único veículo no DTM a ser alimentado por um motor V8 bi-turbo de quatro litros.

O McLaren será provavelmente colocado em campo por uma colaboração entre a antiga equipa BMW Project 1 e a Dörr Motorsport de Frankfurt. Informações mais pormenorizadas serão anunciadas em breve.

O Aston Martin da Comtoyou Racing ainda não foi definitivamente inscrito no DTM. A equipa belga ainda está indecisa entre um programa no DTM e no International GT Open, que seria um suplemento ao programa principal no GT World Challenge Europe.

O McLaren vai encontrar a concorrência da Alemanha e Itália pela primeira vez no teste oficial de pré-época do DTM em Hockenheim. A 9 e 10 de abril, todas as equipas irão preparar-se para o início da época num teste conjunto.