Comtoyou Racing lavora al programma Aston Martin

La partenza della nuova Aston Martin Vantage GT3 nella stagione DTM 2024 non è ancora esclusa! Il team belga, che passerà al marchio britannico nel 2024, sta ancora lavorando a una possibile partenza nel DTM.

Sette marchi sono già stati confermati per la stagione 2024 del DTM, come annunciato lunedì dall'ADAC. Oltre ad Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG e Porsche, anche McLaren disputerà per la prima volta l'intera stagione della serie.

E questo potrebbe non essere tutto! La scuderia belga Comtoyou sta ancora lavorando a un possibile programma nel DTM.

La partecipazione alla serie, che celebrerà il suo 40° anniversario nel 2024, si aggiungerebbe al programma principale del team belga nel GT World Challenge Europe. Oltre al DTM, tuttavia, anche l'International GT Open sarebbe un'opzione per ampliare il programma della squadra guidata dal team principal François Verbist.

"Si potrebbe concludere", ha dichiarato un portavoce dell'ADAC a SPEEDWEEK, che la partecipazione dell'Aston Martin alla stagione 2024 del DTM è fuori discussione dopo l'annuncio dei marchi. "Ma l'argomento non è ancora fuori discussione ed è ancora in corso".

Comtoyou Racing ha già completato i test drive con la nuova Vantage GT3 a Valencia, in Spagna, per familiarizzare con la vettura e prepararsi alla prossima stagione agonistica.