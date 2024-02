Ayhancan Güven, l'as du DTM, s'offre une épreuve de force tout-terrain épique

Long d'environ 25 kilomètres, le Dark Canyon est considéré comme l'un des canyons les plus profonds et l'une des pistes les plus exigeantes au monde. Avec ses 38 tunnels et gorges d'une profondeur d'environ un kilomètre, le Dark Canyon, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011, est un défi colossal pour tous les pilotes de course.

Les deux pilotes de circuit ont osé sortir de leur zone de confort et se sont lancés un défi mutuel hors des sentiers battus lors de leur première course hors piste. Tous deux ont repoussé leurs limites lors de la course-poursuite.

Güven, pilote DTM de l'année dernière, a participé à la course au volant d'une Skoda Fabia Rally2, faisant ainsi ses petits débuts en rallye dans sa carrière. "Il y avait beaucoup de défis dans le canyon et les tunnels étaient assez difficiles à traverser. C'était la première fois que je conduisais cette voiture et la direction était complètement différente de celle que je conduis habituellement. C'était une expérience stimulante, mais je me suis beaucoup amusé".