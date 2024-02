Ayhancan Güven, craque do DTM, com um confronto épico em todo-o-terreno

O piloto do DTM do ano passado, Ayhancan Güven, e Toprak Razgatlıoğlu trocaram as suas motas de circuito por um desafio todo-o-terreno no Dark Canyon, no distrito turco de Kemaliye.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

O Dark Canyon, com cerca de 25 quilómetros de comprimento, é considerado um dos desfiladeiros mais profundos e das rotas mais desafiantes do mundo. O Dark Canyon, Património Mundial da UNESCO desde 2011, tem 38 túneis e desfiladeiros com uma profundidade de cerca de um quilómetro, o que o torna um enorme desafio para todos os pilotos de corrida.

Os dois pilotos de circuito aventuraram-se a sair da sua zona de conforto e desafiaram-se um ao outro fora dos circuitos habituais na sua primeira corrida todo-o-terreno. Ambos atingiram os seus limites na perseguição.

O piloto do DTM do ano passado, Güven, participou na corrida num Skoda Fabia Rally2, fazendo uma pequena estreia nos ralis na sua carreira. "Havia muitos desafios no desfiladeiro e os túneis eram bastante difíceis de atravessar. Foi a primeira vez que conduzi este carro e a direção era completamente diferente da que normalmente conduzo. Foi uma experiência desafiante, mas diverti-me muito."