Final: la temporada 2024 del DTM tendrá lugar sin Honda

En Sachsenring, AiM GT anunció que el equipo competiría en el DTM con dos Honda NSX GT3 en 2024. Sin embargo, ahora está claro que no habrá ningún Honda en la parrilla y que el equipo ya no existe.

Entorno al evento del DTM de 2023 en el circuito de Sachsenring, AiM GT hizo el audaz anuncio de que el equipo competiría con dos coches en el DTM el año que viene. Más tarde, la empresa con sede en Chemnitz también anunció su intención de competir con dos coches en el ADAC GT4 Alemania. Mientras que el Toyota GR Supra GT4 se utilizaría en la serie de carreras GT4, el equipo planeaba el debut en el DTM del Honda NSX GT3.

El equipo, fundado por la antigua Miss Tuning Frizzi Arnold, planeaba llevar la promoción de jóvenes talentos a un nuevo nivel en el DTM.

Una característica especial es que un Honda iba a ser pilotado por un piloto masculino y otro por una piloto femenina. Como AiM GT iba a ser una escudería sin ánimo de lucro, la asignación del cockpit no se iba a basar en el presupuesto del piloto, sino únicamente en el talento al volante. De este modo, la escudería quería promocionar a pilotos con verdadero talento que, de otro modo, no habrían tenido la oportunidad por falta de presupuesto.

Sin embargo, ahora está claro que esto no sucederá. El ADAC ha anunciado las marcas que participarán en la temporada 2024 del DTM. Todavía se están manteniendo conversaciones con el equipo Aston Martin Comtoyou Racing para su incorporación. Honda no es una de las marcas participantes y, por lo tanto, no tomará parte en la temporada de aniversario del DTM.

Además, la escudería Saxon ya no existe. Debido a desacuerdos internos en la dirección, el equipo no se materializó como estaba previsto y se disolvió. Se considera muy improbable que un coche de carreras vuelva a correr en un circuito bajo la bandera de AiM GT.

Los intentos de los antiguos miembros de AiM GT de salvar el proyecto bajo otro nombre y seguir compitiendo en el DTM también fracasaron.