Définitif : la saison DTM 2024 se fera sans Honda

Au Sachsenring, AiM GT a annoncé que l'équipe participerait au DTM en 2024 avec deux Honda NSX GT3. Mais il est désormais clair qu'aucune Honda ne sera engagée et que l'équipe n'existe plus.

Autour de l'édition 2023 du DTM sur le Sachsenring, AiM GT a annoncé en fanfare que l'équipe participerait au DTM l'année prochaine avec deux voitures. Plus tard, l'entreprise de Chemnitz a également annoncé vouloir participer à l'ADAC GT4 Germany avec deux voitures. Alors que la Toyota GR Supra GT4 devait être utilisée dans la série de courses GT4, l'équipe prévoyait les débuts en DTM de la Honda NSX GT3 !

L'équipe, qui a été fondée par l'ancienne Miss Tuning Frizzi Arnold, a prévu de porter le thème de la promotion des jeunes talents à un nouveau niveau en DTM.

Une particularité est qu'une Honda devait être pilotée par un pilote et une autre par une pilote féminine. Comme AiM GT devait être une équipe de course à but non lucratif, ce n'est pas le budget des pilotes qui devait être déterminant pour l'attribution des cockpits, mais uniquement le talent de conduite. L'écurie voulait ainsi promouvoir des pilotes vraiment talentueux, qui n'auraient autrement pas eu la chance de concourir faute de budget.

Mais il est désormais clair qu'il n'en sera rien. L'ADAC a annoncé les marques qui participeront à la saison DTM 2024. Des discussions sont en cours avec l'équipe Comtoyou Racing d'Aston Martin en vue d'une participation. Honda ne fait pas partie des marques participantes et ne participera donc pas à la saison anniversaire du DTM.

De plus, l'écurie saxonne n'existe même plus. En raison de désaccords internes au niveau de la direction, l'équipe n'a pas vu le jour comme prévu et a été dissoute. Il est très peu probable qu'une voiture de course soit un jour engagée sur un circuit sous la bannière d'AiM GT.

Les tentatives d'anciens membres d'AiM GT de sauver le projet sous un autre nom et de participer malgré tout au DTM ont également échoué.