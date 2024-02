Finale: la stagione 2024 del DTM si svolgerà senza Honda

Al Sachsenring, AiM GT ha annunciato che il team avrebbe partecipato al DTM con due Honda NSX GT3 nel 2024. Tuttavia, è ormai chiaro che nessuna Honda sarà presente sulla griglia di partenza e che il team non esiste più.

In occasione dell'evento DTM 2023 al Sachsenring, AiM GT ha fatto l'audace annuncio che il team avrebbe gareggiato con due auto nel DTM il prossimo anno. In seguito, l'azienda di Chemnitz ha annunciato anche l'intenzione di gareggiare con due vetture nell'ADAC GT4 Germany. Mentre la Toyota GR Supra GT4 sarebbe stata utilizzata nella serie GT4, il team stava pianificando il debutto nel DTM della Honda NSX GT3!

Il team, fondato dall'ex Miss Tuning Frizzi Arnold, intendeva portare la promozione dei giovani talenti a un nuovo livello nel DTM.

Una caratteristica particolare è che una Honda doveva essere guidata da un pilota uomo e una da una donna. Essendo AiM GT una scuderia senza scopo di lucro, l'assegnazione dell'abitacolo non doveva basarsi sul budget del pilota, ma esclusivamente sul talento di guida. In questo modo, la scuderia voleva promuovere piloti di grande talento che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di partecipare a causa della mancanza di budget.

Tuttavia, è ormai chiaro che questo non accadrà. L'ADAC ha annunciato i marchi che parteciperanno alla stagione 2024 del DTM. Sono ancora in corso colloqui con il team Aston Martin Comtoyou Racing per la partecipazione. Honda non fa parte dei marchi partecipanti e quindi non prenderà parte alla stagione dell'anniversario del DTM.

Inoltre, il team Saxon Racing non esiste più. A causa di disaccordi interni alla dirigenza, il team non si è concretizzato come previsto ed è stato sciolto. Si ritiene altamente improbabile che un'auto da corsa possa mai correre su una pista sotto la bandiera di AiM GT.

Anche i tentativi degli ex membri di AiM GT di salvare il progetto con un altro nome e di competere ancora nel DTM sono falliti.