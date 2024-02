Final: A época de 2024 do DTM realizar-se-á sem a Honda

Em Sachsenring, a AiM GT anunciou que a equipa iria competir no DTM com dois Honda NSX GT3 em 2024. No entanto, é agora claro que nenhum Honda estará na grelha e que a equipa já não existe.

Porvolta do evento DTM de 2023 em Sachsenring, a AiM GT fez o anúncio ousado de que a equipa iria competir com dois carros no DTM no próximo ano. Mais tarde, a empresa sediada em Chemnitz também anunciou a sua intenção de competir com dois carros no ADAC GT4 Germany. Enquanto o Toyota GR Supra GT4 iria ser utilizado na série de corridas GT4, a equipa planeava a estreia no DTM do Honda NSX GT3!

A equipa, que foi fundada pela antiga Miss Tuning Frizzi Arnold, planeava levar a promoção de jovens talentos a um novo nível no DTM.

Uma caraterística especial é o facto de um Honda ser conduzido por um piloto masculino e outro por uma piloto feminina. Como a AiM GT seria uma equipa de corridas sem fins lucrativos, a atribuição do cockpit não se basearia no orçamento do piloto, mas apenas no talento de condução. Desta forma, a equipa de corridas queria promover pilotos realmente talentosos que, de outra forma, não teriam tido oportunidade devido à falta de orçamento.

No entanto, é agora claro que isso não vai acontecer. A ADAC anunciou as marcas que irão participar na época de 2024 do DTM. Estão ainda em curso conversações com a equipa Aston Martin Comtoyou Racing sobre a sua participação. A Honda não é uma das marcas participantes e, por conseguinte, não participará na época de aniversário do DTM.

Além disso, a equipa de corridas Saxon já não existe. Devido a divergências internas de gestão, a equipa não se concretizou como planeado e foi dissolvida. Considera-se altamente improvável que um carro de corrida venha a correr numa pista de corridas sob a bandeira da AiM GT.

As tentativas dos antigos membros da AiM GT para salvar o projeto com um nome diferente e continuar a competir no DTM também falharam.