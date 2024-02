Électrique : NXT GEN Cup 2024 deux fois au programme du DTM

Cette année, le DTM servira deux fois de plate-forme à la première série de voitures de tourisme juniors entièrement électriques au monde. La NXT Gen Cup disputera ses courses de championnat dans le cadre du DTM, aussi bien sur le Norisring de Nuremberg (du 5 au 7 juillet) que lors de la finale de la saison sur le circuit de Hockenheim dans le Bade-Wurtemberg (du 18 au 20 octobre).

Lors du Berlin E-Prix de Formule E organisé par l'ADAC Berlin-Brandenburg (11 et 12 mai), la NXT Gen Cup sera accueillie pour la troisième fois dans notre pays au cours de la saison 2024. Des courses passionnantes attendent les fans avec plus de 20 véhicules LRT NXT 1, basés sur la Mini Cooper SE homologuée pour la route et développant jusqu'à 230 ch.

"Nous sommes très heureux, après le succès des premières courses de l'année dernière, d'étendre notre coopération avec l'innovante NXT Gen Cup en 2024. Cette coopération s'inscrit parfaitement dans notre rôle de pionnier dans le sport automobile lorsqu'il s'agit de thèmes tels que le carburant durable, une série de rallyes électriques et des concepts d'événements durables", a déclaré Thomas Voss, directeur de l'ADAC Motorsport.

La NXT Gen Cup a fêté sa première en Allemagne l'année dernière lors de l'ADAC Racing Weekend à Oschersleben. Les débuts en DTM de la série suédoise ont suivi quelques jours plus tard sur le Nürburgring.

"En collaboration avec l'ABB FIA Formula E et le DTM, nous avons créé un calendrier spectaculaire qui offre à nos jeunes pilotes une plateforme solide pour le début de leur carrière et leur donne la chance de montrer leur talent à certaines des meilleures équipes et partenaires du monde", explique Fredrik Lestrup, fondateur de la NXT Gen Cup. "Le fait que la NXT Gen Cup soit passée en moins de deux ans d'une idée sur le papier à une série dans le cadre de la Formule E et du DTM est époustouflant".