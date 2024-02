Elettrico: NXT GEN Cup 2024 due volte nel programma DTM

Il monomarca elettrico NXT GEN Cup prenderà il via nel 2024 al Norisring e nel finale di stagione a Hockenheim come parte del programma di supporto del DTM. Debutto l'anno scorso al Nürburgring. Apparizione come ospite della Formula E a Berlino.

Quest'anno, il DTM sarà per due volte la piattaforma per la prima serie junior di auto da turismo completamente elettrica al mondo. La NXT Gen Cup disputerà le sue gare di campionato sia al Norisring di Norimberga (dal 5 al 7 luglio) sia il finale di stagione all'Hockenheimring Baden-Württemberg (dal 18 al 20 ottobre) come parte del programma di supporto del DTM.

La NXT Gen Cup tornerà in Germania per la terza volta nella stagione 2024 in occasione del Formula E Berlin E-Prix (11/12 maggio), organizzato dall'ADAC Berlin-Brandenburg. I fan possono aspettarsi gare emozionanti con oltre 20 veicoli LRT NXT 1, che si basano sulla Mini Cooper SE omologata per uso stradale e che erogano fino a 230 CV.

"Siamo lieti di poter ampliare ulteriormente la nostra collaborazione con l'innovativa NXT Gen Cup nel 2024 dopo il successo delle prime gare dello scorso anno. Questa collaborazione si inserisce perfettamente nel nostro ruolo di pionieri del motorsport quando si tratta di temi come i carburanti sostenibili, una serie di rally elettrici e concetti per eventi sostenibili", ha dichiarato il responsabile ADAC per il Motorsport Thomas Voss.

La NXT Gen Cup ha celebrato la sua prima tedesca lo scorso anno all'ADAC Racing Weekend di Oschersleben. Il debutto della serie svedese nel DTM è seguito pochi giorni dopo al Nürburgring.

"Insieme alla ABB FIA Formula E e al DTM, abbiamo creato un calendario spettacolare che offre ai nostri giovani piloti una solida piattaforma all'inizio della loro carriera e la possibilità di mostrare il loro talento ad alcuni dei migliori team e partner del mondo", afferma Fredrik Lestrup, fondatore della NXT Gen Cup. "Il fatto che la NXT Gen Cup si sia sviluppata da un'idea sulla carta a una serie all'interno della Formula E e del DTM in meno di due anni è travolgente".