Elétrico: NXT GEN Cup 2024 duas vezes no programa DTM

A Taça NXT GEN Cup de uma marca eléctrica terá início em 2024 em Norisring e no final da época em Hockenheim, como parte do programa de apoio ao DTM. Estreia no ano passado em Nürburgring. Participação como convidado da Fórmula E em Berlim.

Este ano, o DTM será duplamente a plataforma para a primeira série de carros de turismo júnior totalmente eléctrica do mundo. A NXT Gen Cup realizará as suas rondas do campeonato no Norisring de Nuremberga (5 a 7 de julho) e o final da época no Hockenheimring Baden-Württemberg (18 a 20 de outubro) como parte do programa de apoio ao DTM.

A NXT Gen Cup regressará à Alemanha pela terceira vez na época de 2024, no Formula E Berlin E-Prix (11/12 de maio), organizado pela ADAC Berlin-Brandenburg. Os fãs podem esperar corridas emocionantes com mais de 20 veículos LRT NXT 1, que se baseiam no Mini Cooper SE, que pode ser utilizado em estrada, e que debita até 230 cv.

"Estamos muito satisfeitos por podermos continuar a expandir a nossa colaboração com a inovadora NXT Gen Cup em 2024, após o sucesso das primeiras corridas no ano passado. A cooperação enquadra-se perfeitamente no nosso papel pioneiro no desporto automóvel no que diz respeito a temas como o combustível sustentável, uma série de ralis eléctricos e conceitos para eventos sustentáveis", afirma Thomas Voss, Diretor do Desporto Automóvel da ADAC.

A NXT Gen Cup celebrou a sua estreia na Alemanha no ano passado, no ADAC Racing Weekend em Oschersleben. A estreia da série sueca no DTM seguiu-se alguns dias depois, em Nürburgring.

"Juntamente com a ABB FIA Formula E e o DTM, criámos um calendário espetacular que dá aos nossos jovens pilotos uma plataforma forte no início das suas carreiras e a oportunidade de mostrarem o seu talento a algumas das melhores equipas e parceiros do mundo", afirma Fredrik Lestrup, fundador da NXT Gen Cup. "O facto de a NXT Gen Cup ter evoluído de uma ideia no papel para uma série dentro da Fórmula E e do DTM em menos de dois anos é impressionante."