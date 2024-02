Bathurst 1987: La aventura australiana

Apenas quedan circuitos de carreras en Europa que no cumplan los elevados requisitos de seguridad de las autoridades deportivas. Sinembargo, los pilotos de carreras que tengan el valor de ponerse al límite en un circuito que no tiene ni zonas de salida ni vallas de contención y cuyos límites a menudo no consisten más que en sólidos muros de hormigón, deberíanviajara Mount Panorama Bathurst, en el este de Australia. Aquí es donde la FIA organizó la octava de las once rondas del primer y único Campeonato del Mundo de Turismos en 1987. Este evento iba a ser una aventura inolvidable para BMW con el entonces flamante M3 Grupo A y para sus pilotos de fábrica.

Imagínese, en primer lugar, después de la "Curva del Infierno" en ángulo recto, correr a casi 300 km/h en línea recta por una montaña a través de la "Recta de la Montaña", con una diferencia de altitud de 174 metros, y luego entrar en un laberinto de curvas con radios completamente diferentes. Esto incluye una pendiente en forma de sacacorchos como "The Dipper" en el circuito estadounidense de Road Atlanta, sólo que mucho más cerrada y sin ningún peralte indulgente. Luego hay que volver a la salida y a la meta al otro lado de la montaña, a través de laeternamente larga "Conrod Straight", más de 1.000 kilómetros de carrera. Los australianos adoran esta carrera una vez al año, es un festival del automovilismo con todo lo que se considera un espectáculo "Down Under": Aviones de combate de la Fuerza Aérea sobrevuelan la parrilla de salida, y tanques pasan por delante de la calle de boxes... ¡muy extraño!

Los coches que normalmente luchan por los puestos y los puntos también son monstruos: además del Holden Commodore local, un brutal vástago de Opel con potencia V8 bajo el capó que grita su potencia a todo volumen a través de tubos de escape del grosor de un brazo, también están los poderosos Nissan Skyline GTR. Nada por debajo de 600 CV es posible aquí, y este fue el telón de fondo que nos encontramos en 1987 con nuestro M3 de pecho estrecho y sólo 300 CV. Muchos de nuestros pilotos se quedaron realmente impactados cuando conocieron este escenario y dieron allí sus primeras vueltas.

Potencia femenina

Por aquel entonces, también había dos mujeres en el equipo Schnitzer, Anette Meeuvissen y Mercedes Stermitz, de Austria. A pesar de que Mercedes sabe moverse por las montañas y conducía hábilmente nuestro coche, durante los entrenamientos ocurrió lo casi inevitable: chocó contra uno de los muros y el M3 quedó muy arrugado. El periódico local publicó un titular supuestamente divertido en la primera página: "Mercedes bends BMW" - Mercedes dobla un BMW. Sin embargo, elequipo estaba en estado de shock: ¿cómo reparar los graves daños antes de la carrera?

Pero los alemanes, acostumbrados a la alta tecnología, no habían contado con los pragmáticos australianos: Por aquel entonces, había un instituto no muy lejos del circuito que formaba a hojalateros de carrocerías. Bastóun breve intercambio de palabras entre Wolfgang-Peter Flohr, Jefe de Motorsport de BMW, que también se encontraba in situ, y el responsable del taller de formación para que el M3 abollado se colocara en el banco de enderezado, una estructura de aspecto realmente marcial.

Increíble, pero cierto: utilizando gruesas cadenas de acero, la carrocería se enderezó en horas de trabajo nocturno, al menos para lo que era posible en esta situación. El compañero de equipo de Mercedes Stermitz en el coche, Markus Oestreich, pudo juzgar lo bueno que fue finalmente el resultado tras una breve prueba en el circuito. "El coche se siente mejor ahora que antes", fue su increíble resumen, por lo que el coche pudo arrancar.

Reglas australianas

Sin embargo, en la carrera, que duró 161 vueltas, los BMW M3 no estuvieron del todo en cabeza. Los ganadores fueron Steve Soper / Pierre Dieudonne en su Ford Sierra RS 500 Cosworth del equipo suizo Eggenberger. Sin embargo, fuerondescalificadosun año después debido a unas aletas delanteras supuestamente modificadas de forma ilegal para montar ruedas más grandes.Así que el héroe local Peter Brock tomó el relevo en su Holden. Un M3 local con Jim Richards terminó cuarto, seguido en séptimo lugar por el único M3 europeo superviviente con Johnny Cecotto y Gianfranca Brancatelli del equipo italiano CiBiEmme. Roberto Ravaglia,el campeón del año,también salió mal parado: debido a los gases de escape en el habitáculo, tuvo que retirarse e ingresar en el hospital en observación.

Una semana más tarde, sin embargo, volvió a estar en forma y terminó segundojunto con su compañero de muchos años, Emanuele Pirro , en lanovena carrera, en el óvalo de Calder, cerca de Melbourne. Entre las dos carreras, el equipo Schnitzer había dado un golpe maestro. En sólo siete días, consiguieron ensamblar una carrocería y piezas de repuesto, que habían llegado apresuradamente de Múnich, en un M3 de carreras acabado en un garaje alquilado. Después de todo, aún quedaban por disputar las dos carreras de Wellington (Nueva Zelanda) y Fuji (Japón).

Al mismo tiempo que los pilotos y los equipos realizaban un gran trabajo constructivo en Australia, también se producía un pequeño desmantelamiento: una periodista automovilística alemana, invitada a las dos carreras por BMW junto con otros colegas, encontró tan emocionante la carrera bajo la lluvia en Calder que casi había hecho pedazos su bolígrafo cuando cruzó la línea de meta...