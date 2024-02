Bathurst 1987 : l'aventure australienne

Il n'existe plus guère de circuits en Europe qui ne répondent pas aux exigences élevées des autorités sportives en matière de sécurité. Mais si un pilote de course a le courage de tâtonner à la limite sur un circuit qui n'a ni zone d'évolution ni clôture de sécurité, et dont les limites ne sont souvent constituées que de murs massifs en béton, il devraitse rendreà Mount Panorama Bathurst, dans l'estde l'Australie . C'est là que la FIA a organisé la huitième des onze manches du premier et unique championnat du monde des voitures de tourisme en 1987. Cet événement devait être une aventure inoubliable pour BMW, avec la toute nouvelle M3 Groupe A de l'époque, et pour ses pilotes d'usine.

Imaginez qu'après le virage à angle droit "Hell Corner", vous vous élanciez en ligne droite à près de 300 km/h sur la "Mountain Straight" en haut d'une colline, avec tout de même 174 mètres de dénivelé, et que vous arriviez dans un enchevêtrement de virages aux rayons totalement différents. On y trouve notamment une pente en tire-bouchon comme sur le circuit américain Road Atlanta, "The Dipper", mais beaucoup plus étroite et sans aucun espace de chute pardonnable. Ensuite, de l'autre côté de la montagne, on retrouve le départ et l'arrivée sur l 'éternelle "Conrod Straight" - et ce sur une course de 1.000 kilomètres. Les Australiens adorent cette course annuelle, c'est une fête du sport automobile avec tout ce que "Down Under" entend par spectacle : Des avions de chasse de l'armée de l'air tonnent sur la grille de départ, puis des chars d'assaut passent devant la voie des stands - very strange !

Les voitures qui s'y disputent habituellement les places et les points sont elles aussi des monstres : outre les Holden Commodore locales, quasiment des Opel brutales avec un V8 sous le capot, qui hurlent leur puissance à travers des tuyaux d'échappement épais comme le bras, on y trouve aussi les Nissan Skyline GTR puissantes comme des ours. Rien ne va en dessous de 600 chevaux, et c'est le décor que nous avons rencontré en 1987 avec nos maigres M3 et leurs 300 chevaux à peine. Beaucoup de nos pilotes ont eu peur en découvrant cette scène et en y faisant leurs premiers tours de roue.

La puissance des dames

À l'époque, deux dames faisaient également partie de l'équipe Schnitzer, Anette Meeuvissen et Mercedes Stermitz d'Autriche. Bien que Mercedes s'y connaisse en montagnes et qu'elle ait déplacé notre voiture avec brio, l'inévitable s'est produit lors de l'entraînement : elle a percuté l'un des murs, la M3 était méchamment froissée. Cet accident a certes valu au journal local un titre soi-disant amusant en première page : "Mercedes bends BMW" - Mercedes plie une BMW. Mais dans l'équipe, l'ambiance était au choc: comment réparer les dégâts avant la course ?

Mais les Allemands, habitués à la haute technologie, n'avaient pas compté sur le pragmatisme des Aussies : Non loin du circuit se trouvait à l'époque un institut qui formait des carrossiers-plombiers. Il a suffi d'un bref échange de mots entre Wolfgang-Peter Flohr, le directeur de BMW Motorsport, qui était également sur place, et le directeur de l'atelier d'apprentissage pour que la M3 cabossée passe sur le banc de redressage - une structure à l'aspect vraiment martial.

Incroyable mais vrai : à l'aide d'épaisses chaînes en acier, la carrosserie a été redressée pendant des heures de travail nocturne - du moins selon les normes possibles dans cette situation. Le partenaire de l'équipe Mercedes Stermitz dans la voiture, Markus Oestreich, a pu juger de la qualité du résultat final après un bref essai sur le circuit. "La voiture se sent mieux maintenant qu'avant", tel était son incroyable résumé, la voiture pouvait donc démarrer.

Les règles australiennes

Lors de la course, qui s'est déroulée sur 161 tours, les BMW M3 n'étaient toutefois pas en tête. Les vainqueurs étaient Steve Soper / Pierre Dieudonne dans leur Ford Sierra RS 500 Cosworth de l'équipe suisse Eggenberger. Cependant, ils ont été disqualifiésun an ( !) plus tard - pour avoir prétendument modifié illégalement les ailes avant afin de pouvoir monter des roues plus grandes. C'est ainsi que le héros local Peter Brock a pris sa place au volant de sa Holden. Une M3 locale avec Jim Richards a terminé quatrième, et ce n'est qu'à la septième place qu'est arrivée la seule M3 européenne survivante avec Johnny Cecotto et Gianfranca Brancatelli de l'équipe italienne CiBiEmme. Roberto Ravaglia,le champion de l'année, alui aussi été touché : il a dû quitter la course en raison de vapeurs d'échappement dans le cockpit et a été placé en observation à l'hôpital.

Mais une semaine plus tard seulement, il était de nouveau en forme et a terminé deuxièmeavec son partenaire de toujours, Emanuele Pirro ,lors de la neuvième course sur l'ovale de Calder près de Melbourne. Entre les deux courses, l'équipe Schnitzer avait réussi un tour de force. En effet, ils sont parvenus à monter en sept jours seulement une carrosserie brute et ses pièces de rechange, acheminées en urgence par avion depuis Munich, pour en faire une M3 de course prête à l'emploi dans un garage loué ! Il fallait tout de même encore disputer les deux autres courses à Wellington (Nouvelle-Zélande) et à Fuji (Japon).

Bien que les pilotes et les équipes aient fait beaucoup de choses constructives en Australie, il y a aussi eu, à petite échelle, un démantèlement : une journaliste automobile allemande, invitée par BMW avec quelques autres collègues aux deux courses, a trouvé la course sous la pluie à Calder si passionnante qu'elle avait presque entièrement rongé son stylo à l'arrivée...