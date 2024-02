Bathurst 1987: l'avventura australiana

In Europa non esistono quasi più circuiti che non soddisfino gli elevati requisiti di sicurezza delle autorità sportive. Tuttavia, i piloti che hanno il coraggio di spingersi al limite su un circuito che non ha né aree di deflusso né recinzioni di cattura e i cui confini spesso non sono altro che solidi muri di cemento dovrebberorecarsia Mount Panorama Bathurst, nella parte orientale dell'Australia . È qui che nel 1987 la FIA organizzò l'ottava delle undici prove del primo e unico Campionato del Mondo Turismo. Questo evento sarebbe stato un'avventura indimenticabile per BMW con l'allora nuovissima M3 Gruppo A e per i suoi piloti ufficiali.

Immaginate innanzitutto, dopo la "curva infernale" ad angolo retto, di correre a quasi 300 km/h in linea retta su una montagna attraverso il "rettilineo di montagna", con un dislivello di 174 metri, per poi entrare in un labirinto di curve con raggi completamente diversi. Tra queste, una pendenza simile a un cavatappi, come "The Dipper" sul circuito statunitense di Road Atlanta, ma molto più stretta e priva di camber. Poi si torna alla partenza e all'arrivo dall'altro lato della montagna, attraverso l'eterno e lungo "Conrod Straight", per una gara di oltre 1.000 chilometri. Gli australiani amano questa gara una volta all'anno, è un festival del motorsport con tutto ciò che è considerato uno spettacolo "Down Under": I jet da combattimento dell'aeronautica militare tuonano sopra la griglia di partenza, poi i carri armati passano davanti alla corsia dei box - molto strano!

Anche le auto che normalmente si contendono posizioni e punti sono dei mostri: oltre alla locale Holden Commodore, una brutale derivazione Opel con un V8 sotto il cofano che urla la sua potenza a gran voce attraverso tubi di scarico spessi come braccia, ci sono anche le potenti Nissan Skyline GTR. Qui non è possibile scendere sotto i 600 CV, e questo era lo scenario che abbiamo incontrato nel 1987 con la nostra M3 dal busto stretto e appena 300 CV. Molti dei nostri piloti rimasero davvero scioccati quando sperimentarono questo scenario e fecero i loro primi giri.

Potenza femminile

All'epoca, nel team Schnitzer c'erano anche due donne, Anette Meeuvissen e Mercedes Stermitz dall'Austria. Sebbene Mercedes fosse esperta di montagna e guidasse abilmente la nostra auto, durante le prove accadde l'inevitabile: si schiantò contro uno dei muretti e la M3 si accartocciò gravemente. Il giornale locale ha pubblicato un titolo apparentemente divertente a pagina uno: "Mercedes bends BMW" - Mercedes piega una BMW. Tuttavia, il team era in stato di shock: come riparare il danno maggiore prima della gara?

Ma i tedeschi, abituati all'alta tecnologia, non avevano fatto i conti con i pragmatici australiani: All'epoca, non lontano dall'autodromo c'era un istituto che formava lattonieri di carrozzeria. Bastò un breve scambio di parole tra Wolfgang-Peter Flohr, responsabile del reparto Motorsport di BMW, anch'egli presente sul posto, e il responsabile dell'officina di formazione perché la M3 ammaccata venisse posizionata sul banco di raddrizzamento, una struttura dall'aspetto davvero marziale.

Incredibile, ma vero: utilizzando spesse catene d'acciaio, la carrozzeria è stata raddrizzata in ore di lavoro notturno, almeno per gli standard possibili in questa situazione. Il compagno di squadra di Mercedes Stermitz, Markus Oestreich, ha potuto giudicare la bontà del risultato finale dopo una breve prova in pista. "La macchina si sente meglio ora rispetto a prima", è stato il suo incredibile riassunto, quindi la macchina ha potuto partire.

Regole australiane

Nella gara, che è durata 161 giri, le BMW M3 non sono state comunque in testa. I vincitori sono stati Steve Soper / Pierre Dieudonne con la loro Ford Sierra RS 500 Cosworth del team svizzero Eggenberger. Tuttavia, furono successivamente squalificatiun anno (!) dopo, a causa di parafanghi anteriori presumibilmente modificati illegalmente per montare ruote più grandi. L'eroe locale Peter Brock passò quindi in testa con la sua Holden. Una M3 locale con Jim Richards arrivò quarta, seguita al settimo posto dall'unica M3 europea sopravvissuta con Johnny Cecotto e Gianfranca Brancatelli del team italiano CiBiEmme. Anche Roberto Ravaglia,il campione dell'anno, è stato colpito duramente: a causa dei gas di scarico nell'abitacolo, ha dovuto ritirarsi e andare in ospedale in osservazione.

Solo una settimana dopo, però, era di nuovo in forma e si classificò secondoinsieme al suo partner di lunga data Emanuele Pirro nellanona gara sull'ovale di Calder, vicino a Melbourne. Tra le due gare, il team Schnitzer aveva messo a segno un colpo da maestro. In soli sette giorni, in un garage in affitto, riuscirono ad assemblare la carrozzeria e i pezzi di ricambio, arrivati in fretta e furia da Monaco, in una M3 da corsa finita! Dopotutto, le due gare successive a Wellington (Nuova Zelanda) e Fuji (Giappone) dovevano ancora essere disputate.

Se da un lato i piloti e i team hanno svolto un lavoro costruttivo in Australia, dall'altro c'è stato anche un piccolo smantellamento: una giornalista automobilistica tedesca, invitata da BMW alle due gare insieme ad altri colleghi, ha trovato la gara sotto la pioggia a Calder così eccitante che ha quasi completamente rosicchiato la sua penna quando ha tagliato il traguardo...